11-річна дівчинка з Волині, яку на узбіччі збив мотоцикліст, потребує допомоги

Софія Гречковська з Видерти, яку 12 липня на узбіччі сільської дороги збив мотоцикліст. Тоді дівчинку у тяжкому стані доставили до відділення реанімації обласної дитячої лікарні.



Медики зафіксували у неї множинні переломи кісток обох рук і ніг, забій грудної клітки, черевної порожнини, пошкодження внутрішніх органів та закриту черепно-мозкову травму, пише



Нагадаємо, ДТП трапилася 12 липня ввечері, біля 20:00. 22-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, наїхав на 11-річну дитину, яка йшла узбіччям. Зі слів очевидців, водій був напідпитку, він також травмувався. В лікарні у чоловіка відібрали біологічні зразки для з’ясування стану алкогольного сп’яніння, повідомляють у Нацполіції Волині.



У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. В разі доведення вини водію загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



На щастя, нині стан школярки стабілізувався, але попереду в неї тривале лікування. Днями дівчинці прооперували 2 руки і праву ногу з відкритим переломом стегнової кістки. На часі – щонайменше ще одна операція і тривала реабілітація ціною в десятки, а то й сотні тисяч гривень. Опинившись у такій надзвичайній ситуації, рідні не можуть покрити всі витрати самостійно, тож змушені звертатися за допомогою до небайдужих людей. Тим паче, що на кону повноцінне життя дитини.



Допомогти 11-річній Софії у нелегкий для неї час може кожен небайдужий. Карта ПриватБанку для перерахунку коштів: 5168 7453 0049 2417 (отримувач Гречковський Едуард Сергійович, брат Софійки).

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