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Волинський підприємець разом із донькою упіймав чималу щуку. ФОТО

Волинський підприємець разом із донькою упіймав чималу щуку. ФОТО
Любешівець, приватний підприємець Сергій Любежанін упіймав чималу рибину.

Вчора, 20 липня, приблизно о 16:30 він разом із донечкою Аріною на озері Люб'язь виловив щуку вагою 6,4 кг та завдовжки 93 см, пише Нове життя.

Як зазначає рибалка, клюнула риба на воблер. Водночас каже, що це втретє у нього такий трофей. Попередньо виловив щуку 7,150 кг та завдовжки 110 см, а також сома – 9,3 кг.

Чоловік розповідає, що інколи залучає сім’ю поєднати відпочинок та його хобі, як це вийшло днями. За оператора ж була дружина Ольга, котра працює вчителем у місцевому ліцеї.
Волинський підприємець разом із донькою упіймав чималу щуку. ФОТО


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Теги: риболовля, щука, Люб'язь
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