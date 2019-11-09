Волинський підприємець разом із донькою упіймав чималу щуку. ФОТО

Сергій Любежанін упіймав чималу рибину.



Вчора, 20 липня, приблизно о 16:30 він разом із донечкою Аріною на озері Люб'язь виловив щуку вагою 6,4 кг та завдовжки 93 см, пише



Як зазначає рибалка, клюнула риба на воблер. Водночас каже, що це втретє у нього такий трофей. Попередньо виловив щуку 7,150 кг та завдовжки 110 см, а також сома – 9,3 кг.



Чоловік розповідає, що інколи залучає сім’ю поєднати відпочинок та його хобі, як це вийшло днями. За оператора ж була дружина Ольга, котра працює вчителем у місцевому ліцеї.





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