Рік від захоплення заручників у Луцьку: що кажуть про Кривоша у СІЗО і яка ситуація зі слідством
Сьогодні, 15:22
Обвинуваченого у тероризмі та ще чотирьох статтях кримінального кодексу, Максима Кривоша, з рідних та друзів, відвідує лише рідний брат. Про це Суспільному розповів начальник Луцького слідчого ізолятора Сергій Киреєв.
В СІЗО Кривош перебуває з липня 2020 року.
"Декілька разів на офіційні побачення приходив його рідний брат, приносив продуктові набори", – каже начальник слідчого ізолятора. З його слів, працівники СІЗО щоденно контролюють поведінку Кривоша, як і інших засуджених.
"Наразі порушень режиму він не допускає. Умови тримання у камері відповідають усім нормам законодавства", – додав Сергій Киреєв.
За теперішніх темпів розгляду справи, до кінця року Максиму Кривошу можуть оголосити вирок, – розповів Суспільному суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров.
"Наразі стадія дослідження доказів, допитують потерпілих, із 23-х допитали майже всіх. Відповідно до порядку, свідків ще не допитано. Вину він не визнає повністю. Щодо покарання – сторона обвинувачення буде її оголошувати на стадії дебатів", – каже суддя-спікер.
Упродовж року в обвинуваченого тричі змінювався адвокат. Зараз інтереси Кривоша у суді представляє Віктор Коренга. Телефоном Суспільному він розповів, що за домовленістю з підзахисним, жодних коментарів по справі не дає.
Нагадаємо, уранці, 21 липня, Максим Кривош захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі "Еталон" на центральній площі Луцька. Невдовзі автобус оточили спецпризначенці, телефоном вони вели з чоловіком перемовини.
Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський виконав вимогу Кривоша та оприлюднив відеозапис із закликом дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Після більше 10 годин перемовин він відпустив заручників і здався силовикам.
23 липня Луцький міськрайонний суд обрав Кривошу міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави.
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Термін перебування у СІЗО продовжували вже декілька разів. За рік тримання під вартою обвинувачений двічі оголошував голодування. На одному з останніх судових засідань вимагав допитати президента України у якості свідка. Свою вину визнає частково.
23 листопада Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша.
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В СІЗО Кривош перебуває з липня 2020 року.
"Декілька разів на офіційні побачення приходив його рідний брат, приносив продуктові набори", – каже начальник слідчого ізолятора. З його слів, працівники СІЗО щоденно контролюють поведінку Кривоша, як і інших засуджених.
"Наразі порушень режиму він не допускає. Умови тримання у камері відповідають усім нормам законодавства", – додав Сергій Киреєв.
За теперішніх темпів розгляду справи, до кінця року Максиму Кривошу можуть оголосити вирок, – розповів Суспільному суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров.
"Наразі стадія дослідження доказів, допитують потерпілих, із 23-х допитали майже всіх. Відповідно до порядку, свідків ще не допитано. Вину він не визнає повністю. Щодо покарання – сторона обвинувачення буде її оголошувати на стадії дебатів", – каже суддя-спікер.
Упродовж року в обвинуваченого тричі змінювався адвокат. Зараз інтереси Кривоша у суді представляє Віктор Коренга. Телефоном Суспільному він розповів, що за домовленістю з підзахисним, жодних коментарів по справі не дає.
Нагадаємо, уранці, 21 липня, Максим Кривош захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі "Еталон" на центральній площі Луцька. Невдовзі автобус оточили спецпризначенці, телефоном вони вели з чоловіком перемовини.
Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський виконав вимогу Кривоша та оприлюднив відеозапис із закликом дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Після більше 10 годин перемовин він відпустив заручників і здався силовикам.
23 липня Луцький міськрайонний суд обрав Кривошу міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку
Термін перебування у СІЗО продовжували вже декілька разів. За рік тримання під вартою обвинувачений двічі оголошував голодування. На одному з останніх судових засідань вимагав допитати президента України у якості свідка. Свою вину визнає частково.
23 листопада Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Справу луцького терориста Кривоша передали до суду: що інкримінують
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