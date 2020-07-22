вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рік від захоплення заручників у Луцьку: що кажуть про Кривоша у СІЗО і яка ситуація зі слідством

Рік від захоплення заручників у Луцьку: що кажуть про Кривоша у СІЗО і яка ситуація зі слідством
Обвинуваченого у тероризмі та ще чотирьох статтях кримінального кодексу, Максима Кривоша, з рідних та друзів, відвідує лише рідний брат. Про це Суспільному розповів начальник Луцького слідчого ізолятора Сергій Киреєв.

В СІЗО Кривош перебуває з липня 2020 року.

"Декілька разів на офіційні побачення приходив його рідний брат, приносив продуктові набори", – каже начальник слідчого ізолятора. З його слів, працівники СІЗО щоденно контролюють поведінку Кривоша, як і інших засуджених.

"Наразі порушень режиму він не допускає. Умови тримання у камері відповідають усім нормам законодавства", – додав Сергій Киреєв.

За теперішніх темпів розгляду справи, до кінця року Максиму Кривошу можуть оголосити вирок, – розповів Суспільному суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров.

"Наразі стадія дослідження доказів, допитують потерпілих, із 23-х допитали майже всіх. Відповідно до порядку, свідків ще не допитано. Вину він не визнає повністю. Щодо покарання – сторона обвинувачення буде її оголошувати на стадії дебатів", – каже суддя-спікер.

Упродовж року в обвинуваченого тричі змінювався адвокат. Зараз інтереси Кривоша у суді представляє Віктор Коренга. Телефоном Суспільному він розповів, що за домовленістю з підзахисним, жодних коментарів по справі не дає.

Нагадаємо, уранці, 21 липня, Максим Кривош захопив заручників та забарикадувався в рейсовому автобусі "Еталон" на центральній площі Луцька. Невдовзі автобус оточили спецпризначенці, телефоном вони вели з чоловіком перемовини.

Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський виконав вимогу Кривоша та оприлюднив відеозапис із закликом дивитися фільм "Земляни" 2005 року. Після більше 10 годин перемовин він відпустив заручників і здався силовикам.

23 липня Луцький міськрайонний суд обрав Кривошу міру запобіжного заходу - 60 діб тримання під вартою без права застави.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ні про що не жалію», – Максим Кривош, який захопив автобус з людьми у Луцьку

Термін перебування у СІЗО продовжували вже декілька разів. За рік тримання під вартою обвинувачений двічі оголошував голодування. На одному з останніх судових засідань вимагав допитати президента України у якості свідка. Свою вину визнає частково.

23 листопада Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Справу луцького терориста Кривоша передали до суду: що інкримінують

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Максим Кривош, терорист, Луцьк, заручники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сусідський конфлікт: на Волині чоловіки п'ятий рік воюють за 2 сотки землі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
Волинський підприємець разом із донькою упіймав чималу щуку. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Рік від захоплення заручників у Луцьку: що кажуть про Кривоша у СІЗО і яка ситуація зі слідством
Сьогодні, 15:22
11-річна дівчинка з Волині, яку на узбіччі збив мотоцикліст, потребує допомоги
Сьогодні, 15:12
Олімпійські ігри 2032 року прийматиме Австралія
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським Повідомили, як луцький терорист сконтактував із Зеленським
22 липень, 2020, 12:47
«До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО «До нас добре ставилися», – пасажирка захопленого у Луцьку автобуса про дії Максима Кривоша. ВІДЕО
22 липень, 2020, 10:18
Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку Що кажуть рідні і знайомі про терориста, який захопив заручників у Луцьку
21 липень, 2020, 16:47
Максим Кривош знову оголосив голодування Максим Кривош знову оголосив голодування
09 вересень, 2020, 17:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вступна кампанія-2021: назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів
Сьогодні, 16:42
 0
Під Львовом 7-річному хлопчику через вибух петарди відірвало пальці на руці
Сьогодні, 16:27
 0
Волинь отримала останню партію новеньких «швидких»: у які села та міста вони поїдуть
Сьогодні, 16:15
 0
Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів
Сьогодні, 16:06
 0
Сусідський конфлікт: на Волині чоловіки п'ятий рік воюють за 2 сотки землі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
 0
Медіа
відео
1/8