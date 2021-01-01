Де на Волині будуть відключати світло 22 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-4 від КТП-138 09:00-17:00 - с. Маркелівка: вул. Пасічна, Центральна, ФАП, магазин.2. ПЛ-0,4 Л-1,2,3 КТП-394 09:00-17:00 - с. Микуличі: церква, ветаптека, водогін, кормоцех.3. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-164 09:00-17:00 - с. Білин: Травнева, Лісова, ФАП, ферма, магазин.4. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 від КТП-331 09:00-17:00 - м. Устилуг: вул. Гагаріна, Стравинського, Володимирська 23,32,34, магазин, аптека.1. ПЛ0.4 ВІД КТП-483с.Піски 09:00-17:00 - ФГ Бориса Голуба автогараж.1. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-200 09:30-16:30 - с.Ст.Лішня вул.Миру 11-33.2. частково ПЛ-10кВ Л46-03 від ЛР-99 10:00-17:00 - с.Волиця: вул.Молодіжна, Колона, МТС Колона,фоп Лукянчук,фоп Бойчук,млин,ТзОВ Пятидні тракторна бригада.3. КТП-247 10:00-17:00 - с.Морозовичі: вул.Центральна(Колгоспна), Прикордонна 1-32, с/рада,дит.садок.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 09:00–17:00 - с. Соснівка: вул. Польова, вул. Щорса (частково), вул. Жовтнева (частково), вул. Першого Травня, 28.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 08:30-20:00 - с.Сапогів: вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25455 08:30-17:00 - с.Прилуцьке: вул. Соборності.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 08:30-17:00 - м.Ківерці: пров. Захисників України.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП25018 08:30-17:00 - с.Пальче: вул.Залізнична,1-14, вул.Набережна,1-15, вул.Мирна,1-27.1. ПЛ-10кВ. Л.37-09 (ТП-717(А); ТП-312(А); ТП-602; ТП-474; ТП-692(А); ТП-506; ТП-448(А) 09:00-17:00 - с.Колодяжне, м.Ковель, вул.Грушевського, Урочище кут, ПМК-62, ТзОВ "Бетонник", ТзОВ "Ковельтрансводгосп", ТзОВ "К.П.Верес", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТ", ФОП Лисюк В.П, ФОП Кобрусев О.А, Мале приватне підприємство "ІНВЕСТБУД", ТзОВ "ГІППО", ФО Власюк В.А, ФО Ковальчук О.Ф, Ковельське комунальне підприємство "Добробут", ФОП Денищук Р.П, ФОП Лузіна Н.О, ФО. Несторук А.Т, «Ліси Волині», Садівничий масив "Урожай", Козацька застава.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №645 09:00-17:00 - м.Ковель: вул.Черняховського; вул.Чумацька; вул.Кришталева; вул.Полуботка; вул.Чорновола; вул.Грінченка.3. ПЛ-0,4кВ від ТП №19 09:00-17:00 - с.Дарівка, ФО Шворак О.В.4. ПЛ-10кВ Л.39-05 (ТП-382; ТП-102) 09:00-17:00 - с.Світле, с.Ситовичі, Поворська сільська рада, Ковельське МТМО, Волинська дирекція АТ "Укрпошта".5. ПЛ-0,4кВ від ТП №319 09:00-17:00 - с.Сільце, Велицька сільська рада.1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-96 09:00-17:00 - с.Колпитів: вул.І.Франка, вул.Шевченка, адмінприміщення С.Р.,ФАП,дитсадок,магазин ФОП Курбай,магазин Колпитівський оберіг.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4 від КТП-232 09:00-17:00 - с.Озеряни: вул.Незалежності, Лісова, Молодіжна, ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин).2. ПЛ-0,4 від КТП-310 10:00-16:00 - СГПП «Садів» - тракторна бригада.3. ПЛ-0,4 від КТП-116 09:30-16:00 - с. Баїв: вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна, сільрада, клуб, ФАП, церква, Милушівське СТ – магазин, закусочна, ФОП Жучко Т.П. – магазин.4. ПЛ-10 Л-54-02 від к.8 ЗТП-455 до ЛР-30 09:00-17:00 - с. Гаразджа: вул. Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська, Гірська, Весела, Центральна, Теремнівське СТ – магазин с. Гаразджа, СВК «Піддубці» - Бригада 2, Артсвердловина с. Гаразджа, ТзОВ "ВІДО-ЛТД", ПрАТ "МТС УКРАЇНА" – базова станція, Сидорчук В.Л. – магазин, Табір "Сонячний", ФОП Балясевич Ю.Л. – магазин, Рел.громада "Нове життя" – табір, Табір "Гвардієць", Церква с.Гаразджа, Садівниче товариство "Пластик", ФОП Герасимчук С.П. - ковбасний цех, Садівниче товариство " Воротнів", Житловий масив "Берізка-Енерго".1. КТП-249 08:00-18:00 - с. Гуменці, церква, магазин.2. КТП-203 08:00-18:00 - с. Вербівка, ФОП Денисовець Олеся Андріївна.3. КТП-124 08:00-18:00 - с. Зелений Гай.4. КТП-436 08:00-18:00 - смт Шацьк, ФОП Котович Тетяна Дмитрівна, ФОП Заяць Федір Федорович.1. КТП-19 10:00-13:00 - с.Гречище, магазин.2. КТП-213 13:00-17:00 - х.Частий.3. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-97 10:00-17:00 - смт Любешів: вул. Б.Хмельницького, Федорова.1. ПЛ-10 кВ Л-53-03 10:00-17:00 - с. Ничогівка, с. Тельчі, с. Заріччя, с. Велика Осниця, с. Мала Осниця, ФОП Лобацький В.П. – майстерня, ФОП Новак Володимир Олексійович; ДП"Колківське лісове господарство"; Куликовицьке споживче товариство – магазин; школа; ФАП; клуб. ФОП Жданюк І.В. – магазин; ФОП Чміль В.В. – магазин.ФОП Чміль Вячеслав Миколайович – корівник, Куликовицьке споживче товариство – магазин; Куликовицьке споживче товариство – кіоск; сільська рада; відділення "Укрпошта"; відділення "Укртелеком"; Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Ярошик Микола Миколайович – магазин; церква; ФОП Киришко Л.Д. – кіоск; ФАП; ФОП Огребчук І.М. – магазин; ФОП Зінчук Ю.Р. – кіоск; ФОП Рожко А.Є.; ДП"Колківське лісове господарство" – лісництво; пожежна депо; ФОП Чміль Вячеслав Миколайович – пилорама; ФОП Кучмик О.В. – магазин; дитячий садок; школа; ФО Басараб Ілля Ярославович – корівник.ФАП; ФОП Огребчук І.М. – кіоск; клуб; ФОП Кв’ятковська Людмила Дмитрівна – кіоск.2. ПЛ-10 кВ Л-94-01 10:00-17:00 - c. Старий Чорторийськ, с. Новосілки, с. Комарово, ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск; СВК "Чарторийський" – пилорама, млин, ферма, гараж, свинарник; Селянське фермерське господарство "Обрій"; Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" – вироб. база; ФОП Засядько Степан Радіонович – кіоск, ФОП Заболоцький М.А. – кіоск; церква; каплиця; клуб; ФАП; Колківське споживче товариство – магазин.ФОП Кубай А.Т. – пилорама.1. КТП-147 Л-1 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: вул М. Вовчка1-26, Гірнича 54-58, 15-17, 20-22, Лісна 26,35,37,37а,50, Русовичівська, М-н Зустріч.1. КТП№120 10:00-13:00 - с.Краська.2. КТП№296 13:20-17:00 - х.Заліси Самарівські.3. КТП№125 Л-1 09:30-17:00 - с.Панасі.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 09:00-17:00 - с. Дмитрівка: вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка, магазин.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. Чехова, Шевченка.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 09:00-17:00 - с. Берегове: вул. Набережна, Ф/Г Куденчук артсвердловина.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36407 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни.5. ТП-36235 09:00-17:00 - с. Студині, ФАП, магазин, клуб.6. ПЛ-10кВ Л30-01 09:00-17:00 - с. Копачівка (повністю), с. Башова (повністю), с. Тростянка (повністю), с. Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 09:00-17:00 - с. Доросині: вул. Громуш, СВК "Батьківщина" корівники.8. ПЛ-10кВ Л18-04 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Драгоманова, Січових стрільців, П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск, ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква, ПП "Контакт" Виробнича база.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 09:00-17:00 - м. Рожище, вул. 1Травня, Грушевського, Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти.11. ТП-36085 09:00-17:00 - м.Рожище, вул.24Серпня, Заньковецької,1-27, вул.Селянська, ФОП Дембіцька І.О. Салон ритуальних послуг.12. ПЛ-10 кВ Л69-01 09:00-17:00 - с.Вишеньки (повністю), магазин( школа, церква, ФАП), СГПП "Вишеньки"(бригада, артсв-на), с.Носачевичі: вул.Тиха, ТзОВ "Волиньтепло", школа,магазин,церква, Садівниче товариство "Веселка".13. ТП-36278 09:00-17:00 - с. Літогоща: вул. І. Франка, Лугова, контора СВК, маг. Мачушинець, школа, майстерня.14. ТП-36440 09:00-17:00 - с. Топільне: вул. Центральна, Волі, магазин, школа, майстерня, кіоск ФОП Вольська Т.15. ТП-36480 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Тичини, с. Кременець: вул. Тиха.16. ТП-36243 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка.17. ТП-36363 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка, Незалежності 61, 67, дитяча бібліотека, центр молоді, магазин «Сонечко», магазин.18. ТП-36058 09:00-17:00 - с. Іванівка: вул. Прилісна, Замкова, Молодіжна, Перемоги, Набережна, Миру, магазин Конохович О. Л., клуб.19. ТП-36060 09:00-17:00 - с. Корсині: вул. Соборності, Лісова, Прилісна, магазин Гаврилович, магазин Мачушинець.20. ТП-36296 09:00-17:00 - с. Вітоніж: вул. Першотравнева, Миру, Ветеранів.21. ПЛ-10 кВ Л34-05 09:00-17:00 - с.Доросині (повністю), школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб, с.Ворончин: вул.Шкільна, Шевченка, ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку, с.Кияж: вул.Набережна, Тиха, молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень: вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.22. ТП-36031 09:00-17:00 - с. Пожарки: вул. Нососелів, Центральна, контора сільської ради, магазин, дитячий садок, школа, ФАП, церква.23. Л34-03 після ЛР-115 09:00-17:00 - с.Ясенівка (повністю), с.Вітоніж (повністю).1. КТП-182 09:00-17:00 - с. Мокре: вул. Незалежності, школа, ФАП, магазин, клуб.1. ПЛ-0,4кВ КТП-46 09:00-17:00 - с.Селець: ФГ «Перлина Турії», ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС., СКЗ.2. ПЛ-10кВ Л-24-01 КТП-241 КТП-335 КТП-172 КТП-236 КТП-169 КТП-170 КТП-166 10:00-16:30 - с. Свинарин,Серкизів: вул.Дажевська Маковичі вул.Перемоги, Майструка, с.Осекрів вул.Хутірська, СВК «Батьківщина» - КЗС, ферма, СВК «Слава», ФОП Шклярук О.М. – магазин, СВК «Слава» - контора,пекарня,тракторна бригада, млин,Маковичівська с/р – клуб, школа, пошта, пождепо, АТС, церква, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, ВО Турійської РДА – школа, ФОП Пиндюк В.П. – магазин.3. ПЛ-0,4кВ КТП-300 Л-1 10:00-16:30 - с.Блаженик.