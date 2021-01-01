Сусідський конфлікт: на Волині чоловіки п'ятий рік воюють за 2 сотки землі. ВІДЕО





Як побили горшки, чи збираються миритися і що кажуть про сусідів односельчани – йдеться у



Ці дві сотки землі стали місцем розбрату між двома сусідами. Зародився конфлікт у селі з доброю назвою Раймісто. Про взаємну нелюбов обох сусідів тут знають всі.



Батьківська хата Миколи Андрусюка нині частково пустує. Тут він провів дитинство, згодом перебрався до Луцька, а зараз приїздить щовихідних, аби підтримувати господарство. І щоразу свариться з сусідом за землю. Переконаний: той незаконно відібрав її у батька ще у 96-му.



Іншого сусіда Володимира Радчука застаємо за домашніми справами. Чоловік каже: вже втомився від розбірок з Миколою.



Дві сотки, на яких нині ніщо не росте, не дають спокою Миколі Андрусюку вже п’ятий рік. Словесними перепалками їх повернути не вдалося, тож обурений господар вдався до прокльонів. Їх написав на своїй же хаті.



На компліменти в свою адресу Володимир Радчук вже реагує спокійно. Останні “ласкаві звернення” були на батьківській хаті ще тиждень тому.



“Білборди були тут. Вже чотири рази він хату розписував. “Ти злодій”, “Живеш на батьківській землі” і інше”, – каже Володимир.



Він запевняє, що хата й земля фактично взагалі належать не Миколі Андросюку, а його старшій сестрі.



Про конфлікт сусідів знають і в сільраді, але не з слів учасників, а односельчан.



“До мене особисто не звертався ні один, ні другий, ніхто не звертався. Просто коли я проїжджаю села, бачу хата розмальована, то я став, запитав. Мені власник сказав, що то не має діло, чого вона розмальована”, – каже : Доросинівський сільський голова Микола Касянчук.



А земля, за яку так сваряться чоловіки, нічия. Адже обійстя ні Радчуків, ні Андрусюків не приватизовані. Якщо хоча б один надумає це зробити, потрібна згода іншого сусіда. Але зважаючи на настрої чоловіків, спірні дві сотки землі так і залишаться нічийні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Раймісто на Волині – сусідський конфлікт. Чоловіки п’ятий рік воюють за дві сотки землі, що між їхніми обійстями. Вдавалися і до словесних перепалок, і до прокльонів. До поліції чи до суду справа не дійшла, а от нерви одне одному люди з’їли, кажуть. Хоча раніше чоловіки приятелювали й допомагали одне одному по господарству.Як побили горшки, чи збираються миритися і що кажуть про сусідів односельчани – йдеться у сюжеті "12 каналу". Ці дві сотки землі стали місцем розбрату між двома сусідами. Зародився конфлікт у селі з доброю назвою Раймісто. Про взаємну нелюбов обох сусідів тут знають всі.Батьківська хатанині частково пустує. Тут він провів дитинство, згодом перебрався до Луцька, а зараз приїздить щовихідних, аби підтримувати господарство. І щоразу свариться з сусідом за землю. Переконаний: той незаконно відібрав її у батька ще у 96-му.Іншого сусідазастаємо за домашніми справами. Чоловік каже: вже втомився від розбірок з Миколою.Дві сотки, на яких нині ніщо не росте, не дають спокою Миколі Андрусюку вже п’ятий рік. Словесними перепалками їх повернути не вдалося, тож обурений господар вдався до прокльонів. Їх написав на своїй же хаті.На компліменти в свою адресу Володимир Радчук вже реагує спокійно. Останні “ласкаві звернення” були на батьківській хаті ще тиждень тому.“Білборди були тут. Вже чотири рази він хату розписував. “Ти злодій”, “Живеш на батьківській землі” і інше”, – каже Володимир.Він запевняє, що хата й земля фактично взагалі належать не Миколі Андросюку, а його старшій сестрі.Про конфлікт сусідів знають і в сільраді, але не з слів учасників, а односельчан.“До мене особисто не звертався ні один, ні другий, ніхто не звертався. Просто коли я проїжджаю села, бачу хата розмальована, то я став, запитав. Мені власник сказав, що то не має діло, чого вона розмальована”, – каже : Доросинівський сільський голова Микола Касянчук.А земля, за яку так сваряться чоловіки, нічия. Адже обійстя ні Радчуків, ні Андрусюків не приватизовані. Якщо хоча б один надумає це зробити, потрібна згода іншого сусіда. Але зважаючи на настрої чоловіків, спірні дві сотки землі так і залишаться нічийні.

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