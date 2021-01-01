Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів
Сьогодні, 16:06
Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів – Ельжбета Радзивілл Томашевська. Княгиня відійшла у засвіти 20 липня.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці родич Ельжбети та польський меценат Мацей Радзивілл, пише Район. Історія.
«Свідок кількох епох. Остання людина, для якої замок Радзивіллів у Несвіжі був просто домом», – написав Мацей Радзивілл.
Ельжбета – єдина дитина Альбрехта Антонія Вільгельма Радзивілла і його дружини-англійки Дороті Паркер Дикан. Вона народилася 21 листопада 1917 року в Лондоні. Коли батьки розійшлися, Ельжбета певний час проживала з матір'ю у Відні, з батьком у Несвіжі. Свої останні роки жінка провела у Варшаві, про це повідомляє Zerkalo.
Ельжбета неодноразово відвідувала Білорусь. Найбільш відомий візит 92-річної княгині разом з іншими представниками роду Радзивіллів відбувся у 2009 році.
Як пише «Наша ніва», під час нього Радзивілли завітали в Національний історичний архів, Національну бібліотеку, Національний художній музей, а також відвідали населені пункти, якими колись володіли – Несвіж, Мир, Полонечку та Ішколдь.
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Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці родич Ельжбети та польський меценат Мацей Радзивілл, пише Район. Історія.
«Свідок кількох епох. Остання людина, для якої замок Радзивіллів у Несвіжі був просто домом», – написав Мацей Радзивілл.
Ельжбета – єдина дитина Альбрехта Антонія Вільгельма Радзивілла і його дружини-англійки Дороті Паркер Дикан. Вона народилася 21 листопада 1917 року в Лондоні. Коли батьки розійшлися, Ельжбета певний час проживала з матір'ю у Відні, з батьком у Несвіжі. Свої останні роки жінка провела у Варшаві, про це повідомляє Zerkalo.
Ельжбета неодноразово відвідувала Білорусь. Найбільш відомий візит 92-річної княгині разом з іншими представниками роду Радзивіллів відбувся у 2009 році.
Як пише «Наша ніва», під час нього Радзивілли завітали в Національний історичний архів, Національну бібліотеку, Національний художній музей, а також відвідали населені пункти, якими колись володіли – Несвіж, Мир, Полонечку та Ішколдь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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