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Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів

Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів
Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів – Ельжбета Радзивілл Томашевська. Княгиня відійшла у засвіти 20 липня.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці родич Ельжбети та польський меценат Мацей Радзивілл, пише Район. Історія.

«Свідок кількох епох. Остання людина, для якої замок Радзивіллів у Несвіжі був просто домом», – написав Мацей Радзивілл.

Ельжбета – єдина дитина Альбрехта Антонія Вільгельма Радзивілла і його дружини-англійки Дороті Паркер Дикан. Вона народилася 21 листопада 1917 року в Лондоні. Коли батьки розійшлися, Ельжбета певний час проживала з матір'ю у Відні, з батьком у Несвіжі. Свої останні роки жінка провела у Варшаві, про це повідомляє Zerkalo.

Ельжбета Радзивілл з батьком в Несвіжі
Ельжбета Радзивілл з батьком в Несвіжі


Ельжбета неодноразово відвідувала Білорусь. Найбільш відомий візит 92-річної княгині разом з іншими представниками роду Радзивіллів відбувся у 2009 році.

Як пише «Наша ніва», під час нього Радзивілли завітали в Національний історичний архів, Національну бібліотеку, Національний художній музей, а також відвідали населені пункти, якими колись володіли – Несвіж, Мир, Полонечку та Ішколдь.

Ельжбета біля руїн Ружанського палацу
Ельжбета біля руїн Ружанського палацу

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Теги: Волинь, рід Радзивіллів, княгиня, Ельжбета Радзивілл, померла
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