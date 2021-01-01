Померла найстаріша представниця роду Радзивіллів

Ельжбета Радзивілл Томашевська. Княгиня відійшла у засвіти 20 липня.



Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці родич Ельжбети та польський меценат Мацей Радзивілл, пише



«Свідок кількох епох. Остання людина, для якої замок Радзивіллів у Несвіжі був просто домом», – написав Мацей Радзивілл.



Ельжбета – єдина дитина Альбрехта Антонія Вільгельма Радзивілла і його дружини-англійки Дороті Паркер Дикан. Вона народилася 21 листопада 1917 року в Лондоні. Коли батьки розійшлися, Ельжбета певний час проживала з матір'ю у Відні, з батьком у Несвіжі. Свої останні роки жінка провела у Варшаві, про це повідомляє



Ельжбета Радзивілл з батьком в Несвіжі



Ельжбета неодноразово відвідувала Білорусь. Найбільш відомий візит 92-річної княгині разом з іншими представниками роду Радзивіллів відбувся у 2009 році.



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Ельжбета біля руїн Ружанського палацу

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