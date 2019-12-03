Волинь отримала останню партію новеньких «швидких»: у які села та міста вони поїдуть





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У церемонії вручення ключів від новеньких «швидких» взяли участь перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, народний депутат України В'ячеслав Рубльов, депутати обласної ради, керівництво області та представники місцевого самоврядування.



Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради» Володимир Шмаль зазначив, що авто були придбані за власні кошти, надані підприємству Національною службою здоров’я України. Це 12 санітарних автомобілів марки «Peugeot Boxer» загальною вартістю понад 23,5 млн грн. Він також зауважив, що ці «швидкі» типу «В» додатково обладнали сучасною медичною апаратурою, відтак, вони майже не відрізняються від повноцінних реанімобілів. Тут є система подачі кисню, апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори, електрокардіографи, автономний обігрів.



«Ми повністю оновили автопарк нашого підприємства, - розповів Володимир Шмаль. – Всі 72 бригади мають новенькі, оснащені за євростандартами авто. Наше головне завдання – забезпечити бригади екстреної медицини усім необхідним для роботи, адже на них відповідальність за життя людей».



Народний депутат України Вячеслав Рубльов зазначив, що цілковите оновлення санітарного транспорту на Волині відбулося чи не вперше.



«Попри складні часи Національна служба здоров’я забезпечує медичну галузь. Головне – ефективно розпорядитись цими коштами. На Волині це роблять правильно. У нас є чим рятувати людей і є фаховий персонал. Україна має майбутнє з такими людьми», - підкреслив Вячеслав Рубльов.



Перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук зауважив, що 80% медичного спецтранспорту в області були зношені.



«За два роки ситуацію вдалося змінити кардинально. Я переконаний, що нова якість екстреної медичної допомоги суттєво підвищить можливості порятунку життя і здоров’я волинян», - наголосив Юрій Поліщук.



Найприскіпливіше нові спецавтомобілі оцінювали ті, хто, власне, вже сьогодні поїде на виклики. Водій пункту швидкої допомоги с. Рівне Олександр Лисюк стверджує, що нові машини навіть перевершили його очікування.



«Досі ми працювали і на УАЗах, і на «Газелях», які не мали ні обладнання, ні потрібних швидкостей. Словом, були мало пристосовані що для пацієнтів, що для персоналу. А ця новенька - реанімація на колесах», - задоволений Олександр Лисюк.



Так, по 1 автомобілю надійде у Володимир-Волинське відділення ЕМД у м. Володимир-Волинський, Камінь-Каширське відділення ЕМД в пункт Сошичне, Ківерцівське відділення ЕМД в пункт Цумань, Любомльське відділення ЕМД в пункт Рівне, Нововолинське відділення ЕМД в м.Нововолинськ та пункт Іваничі, Старовижівське відділення ЕМД в пункт Сераховичі, Турійське відділення ЕМД в смт.Турійськ та 2 авто надійдуть у Ковельське відділення ЕМД в м.Ковель, ще 2 автомобілі лишаються у резерві.



Як йдеться на Олександр Омельчук вручив ключі від авто для медиків Цуманського пункту екстреної медичної допомоги, а народний депутат Вячеслав Рубльов – для бригади Турійського відділення КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради».



Привітати медиків із отриманням нових «швидких» прийшли також заступник голови Луцької райради Сергій Сівак та заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова-Багрійчук.



Як додав керівник обласного центру екстреної меддопомоги Володимир Шмаль, вартість одного автомобіля – 1 мільйон 920 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останню партію з 12 нових спеціалізованих автомобілів отримав «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради». 10 з них передали бригадам екстреної медичної допомоги у міста та села.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.У церемонії вручення ключів від новеньких «швидких» взяли участь перший заступник голови обласної ради, народний депутат України, депутати обласної ради, керівництво області та представники місцевого самоврядування.Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради»зазначив, що авто були придбані за власні кошти, надані підприємству Національною службою здоров’я України. Це 12 санітарних автомобілів марки «Peugeot Boxer» загальною вартістю понад 23,5 млн грн. Він також зауважив, що ці «швидкі» типу «В» додатково обладнали сучасною медичною апаратурою, відтак, вони майже не відрізняються від повноцінних реанімобілів. Тут є система подачі кисню, апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори, електрокардіографи, автономний обігрів.«Ми повністю оновили автопарк нашого підприємства, - розповів Володимир Шмаль. – Всі 72 бригади мають новенькі, оснащені за євростандартами авто. Наше головне завдання – забезпечити бригади екстреної медицини усім необхідним для роботи, адже на них відповідальність за життя людей».Народний депутат України Вячеслав Рубльов зазначив, що цілковите оновлення санітарного транспорту на Волині відбулося чи не вперше.«Попри складні часи Національна служба здоров’я забезпечує медичну галузь. Головне – ефективно розпорядитись цими коштами. На Волині це роблять правильно. У нас є чим рятувати людей і є фаховий персонал. Україна має майбутнє з такими людьми», - підкреслив Вячеслав Рубльов.Перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук зауважив, що 80% медичного спецтранспорту в області були зношені.«За два роки ситуацію вдалося змінити кардинально. Я переконаний, що нова якість екстреної медичної допомоги суттєво підвищить можливості порятунку життя і здоров’я волинян», - наголосив Юрій Поліщук.Найприскіпливіше нові спецавтомобілі оцінювали ті, хто, власне, вже сьогодні поїде на виклики. Водій пункту швидкої допомоги с. Рівнестверджує, що нові машини навіть перевершили його очікування.«Досі ми працювали і на УАЗах, і на «Газелях», які не мали ні обладнання, ні потрібних швидкостей. Словом, були мало пристосовані що для пацієнтів, що для персоналу. А ця новенька - реанімація на колесах», - задоволений Олександр Лисюк.Так, по 1 автомобілю надійде у Володимир-Волинське відділення ЕМД у м. Володимир-Волинський, Камінь-Каширське відділення ЕМД в пункт Сошичне, Ківерцівське відділення ЕМД в пункт Цумань, Любомльське відділення ЕМД в пункт Рівне, Нововолинське відділення ЕМД в м.Нововолинськ та пункт Іваничі, Старовижівське відділення ЕМД в пункт Сераховичі, Турійське відділення ЕМД в смт.Турійськ та 2 авто надійдуть у Ковельське відділення ЕМД в м.Ковель, ще 2 автомобілі лишаються у резерві.Як йдеться на сайті Луцької районної ради , голова райрадивручив ключі від авто для медиків Цуманського пункту екстреної медичної допомоги, а народний депутат Вячеслав Рубльов – для бригади Турійського відділення КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради».Привітати медиків із отриманням нових «швидких» прийшли також заступник голови Луцької райрадита заступниця керівника виконавчого апаратуЯк додав керівник обласного центру екстреної меддопомоги Володимир Шмаль, вартість одного автомобіля – 1 мільйон 920 тисяч гривень.

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