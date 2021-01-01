Під Львовом 7-річному хлопчику через вибух петарди відірвало пальці на руці





Уночі, 21 липня, дитину прооперували. Зараз хлопчик перебуває в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова, пише



Як повідомив завідувач опікового відділення лікарні Василь Савчин, хлопчика до лікарні доставили у вівторок ввечері і вночі його прооперували.



«Хлопчика госпіталізували до лікарні у вівторок ввечері і вночі ми його прооперували. Під час вибуху йому відірвало три пальці і частково два. На пацієнта попереду чекає ще не одна операція», – зауважив Василь Савчин.



Мама хлопчика розповіла лікарям, що почула вибух і забігла до кімнати, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.



Як розповів Назар Оліярник, завідувач сектору з надзвичайних ситуацій Зимноводівської ОТГ, дітей у кімнаті було двоє. Вони чи то розбирали, чи просто бавилися наразі невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з’ясовують, від вибуху якого предмета постраждав 7-річний хлопчик.



З власних джерел у поліції виданню стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда, яку він знайшов у столі в батьківській спальні. Хлопчик грався петардою разом із своїм 4-річним братом. Молодша дитина від вибуху не постраждала.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 20 липня, під час вибуху петарди 7-річному хлопчику з Зимної Води, що неподалік Львова, відірвало практично всі пальці лівої руки.Уночі, 21 липня, дитину прооперували. Зараз хлопчик перебуває в опіковому відділенні 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова, пише zaxid.net Як повідомив завідувач опікового відділення лікарні, хлопчика до лікарні доставили у вівторок ввечері і вночі його прооперували.«Хлопчика госпіталізували до лікарні у вівторок ввечері і вночі ми його прооперували. Під час вибуху йому відірвало три пальці і частково два. На пацієнта попереду чекає ще не одна операція», – зауважив Василь Савчин.Мама хлопчика розповіла лікарям, що почула вибух і забігла до кімнати, де й побачила сина із закривавленою рукою. Вона відразу викликала медиків.Як розповів, завідувач сектору з надзвичайних ситуацій Зимноводівської ОТГ, дітей у кімнаті було двоє. Вони чи то розбирали, чи просто бавилися наразі невстановленим предметом, який раптово вибухнув. Другий хлопчик, на щастя, не постраждав. Зараз працівники поліції з’ясовують, від вибуху якого предмета постраждав 7-річний хлопчик.З власних джерел у поліції виданню стало відомо, що в руках хлопчика вибухнула петарда, яку він знайшов у столі в батьківській спальні. Хлопчик грався петардою разом із своїм 4-річним братом. Молодша дитина від вибуху не постраждала.

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