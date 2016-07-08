Вступна кампанія-2021: назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів
Сьогодні, 16:42
В Україні станом на 21 липня абітурієнти створили 190 777 електронних кабінетів в єдиній базі, а також подали 886 164 електронних заяви на вступ до вищих навчальних закладів. Міністерство освіти і науки назвало найбільш затребувані спеціальності.
Так, у 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8%, ніж у минулому році.
Випускники шкіл найчастіше вибирали такі спеціальності:
Філологія - 59202
Право - 58824
Менеджмент - 49929
Комп'ютерні науки - 47172
Середню освіту - 34 993
Журналістика - 34726
Інженерія програмного забезпечення - 33 676
Психологія - 31362
Маркетинг - 28847
Економіка - 28128
Найпопулярніші університети серед абітурієнтів-2021:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38878
Львівський університет імені Івана Франка - 36 039
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - 33038
Національний авіаційний університет - 27779
Національний університет «Львівська політехніка» - 27 696
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 24927
Київський національний торговельно-економічний університет - 24103
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - 18994
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377
Київський університет імені Бориса Грінченка - 14445
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Так, у 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8%, ніж у минулому році.
Випускники шкіл найчастіше вибирали такі спеціальності:
Філологія - 59202
Право - 58824
Менеджмент - 49929
Комп'ютерні науки - 47172
Середню освіту - 34 993
Журналістика - 34726
Інженерія програмного забезпечення - 33 676
Психологія - 31362
Маркетинг - 28847
Економіка - 28128
Найпопулярніші університети серед абітурієнтів-2021:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38878
Львівський університет імені Івана Франка - 36 039
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - 33038
Національний авіаційний університет - 27779
Національний університет «Львівська політехніка» - 27 696
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 24927
Київський національний торговельно-економічний університет - 24103
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - 18994
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377
Київський університет імені Бориса Грінченка - 14445
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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