Вступна кампанія-2021: назвали найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів

В Україні станом на 21 липня абітурієнти створили 190 777 електронних кабінетів в єдиній базі, а також подали 886 164 електронних заяви на вступ до вищих навчальних закладів. Міністерство освіти і науки назвало найбільш затребувані спеціальності.Так, у 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8%, ніж у минулому році.Випускники шкіл найчастіше вибирали такі спеціальності:Філологія - 59202Право - 58824Менеджмент - 49929Комп'ютерні науки - 47172Середню освіту - 34 993Журналістика - 34726Інженерія програмного забезпечення - 33 676Психологія - 31362Маркетинг - 28847Економіка - 28128Найпопулярніші університети серед абітурієнтів-2021:Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38878Львівський університет імені Івана Франка - 36 039Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - 33038Національний авіаційний університет - 27779Національний університет «Львівська політехніка» - 27 696Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 24927Київський національний торговельно-економічний університет - 24103Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - 18994Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377Київський університет імені Бориса Грінченка - 14445