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У Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни

У Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни
21 липня на меморіальному комплексі “Вічна Слава” відбулось вшанування пам'яті усіх, хто загинув в роки Другої світової війни. Ветерани, представники громадських організації, влади та лучани поклали квіти до пам'ятного знаку “Поранений солдат”.

Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Щороку на луцький меморіал приходить Станіслав Лапшов. Його батько всю війну пройшов до Берліна.

Як розповів Суспільному історик Сергій Годлевський, 21 липня, як день визволення Волині від нацистських загарбників, нам дістався у спадок від радянської влади. Каже: у цей день відбувалася зміна одного режиму на інший.
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни
У Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни

Розповідає, що 22 червня 1941 року почалася радянсько-німецька війна. Встановилася німецька влада на території Волині, а в 1944-му, починаючи з лютого місяця, частина Волині вже тоді була відбита радянською армією. "Встановилася лінія фронту на півночі. Основним місцем опорним це був Ковель. Це були бої за Ковель і на липень місяць лінія фронту пішла далі, це перейшло в локальні бої, які відбувалися на території Волині та України", — розповідає Сергій Годлевський.

Зі слів старшої інспекторки відділу превенції Мирослави Радзівіл, захід відвідало понад три десятки людей.

У Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни


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Теги: пам'ятний захід, Луцьк, Друга світова війна
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