На Львівщині кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці





Про це повідомив завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова Василь Савчин, пише



За даними медика, дівчинка хотіла погладити лоша. Ймовірно, це кобила сприйняла за загрозу та вкусила дитину за праву щоку. Дівчинку термінового госпіталізували у Львів.



Рана дитини досить велика - розміром 5 на 8 см. Потерпілій робитимуть операцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Золочівського району Львівської області у вівторок, 20 липня, кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці. Дитину госпіталізували.Про це повідомив завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова, пише zaxid.net За даними медика, дівчинка хотіла погладити лоша. Ймовірно, це кобила сприйняла за загрозу та вкусила дитину за праву щоку. Дівчинку термінового госпіталізували у Львів.Рана дитини досить велика - розміром 5 на 8 см. Потерпілій робитимуть операцію.

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