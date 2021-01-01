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На Львівщині кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці

На Львівщині кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці
В одному із сіл Золочівського району Львівської області у вівторок, 20 липня, кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці. Дитину госпіталізували.

Про це повідомив завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова Василь Савчин, пише zaxid.net.

За даними медика, дівчинка хотіла погладити лоша. Ймовірно, це кобила сприйняла за загрозу та вкусила дитину за праву щоку. Дівчинку термінового госпіталізували у Львів.

Рана дитини досить велика - розміром 5 на 8 см. Потерпілій робитимуть операцію.

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Теги: кобила, укус, дівчинка
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