На Львівщині кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці
Сьогодні, 17:50
В одному із сіл Золочівського району Львівської області у вівторок, 20 липня, кобила відкусила щоку 5-річній дівчинці. Дитину госпіталізували.
Про це повідомив завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова Василь Савчин, пише zaxid.net.
За даними медика, дівчинка хотіла погладити лоша. Ймовірно, це кобила сприйняла за загрозу та вкусила дитину за праву щоку. Дівчинку термінового госпіталізували у Львів.
Рана дитини досить велика - розміром 5 на 8 см. Потерпілій робитимуть операцію.
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Про це повідомив завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова Василь Савчин, пише zaxid.net.
За даними медика, дівчинка хотіла погладити лоша. Ймовірно, це кобила сприйняла за загрозу та вкусила дитину за праву щоку. Дівчинку термінового госпіталізували у Львів.
Рана дитини досить велика - розміром 5 на 8 см. Потерпілій робитимуть операцію.
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