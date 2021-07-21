Тариф на електроенергію знову може зрости

Валерій Тарасюк розповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.



Про це він розповів в інтерв’ю



За його словами, обговорюються різні сценарії, але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Водночас, забезпечуватиметься адресна допомога вразливим споживачам.



"Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь", – заявив Тарасюк.



Він додав, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.



"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", – підсумував він.



Нагадуємо, Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.



Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у міністерстві наполягають на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для тих, які споживають більше, - інша.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник Нацкомісії з енергетикирозповів, що немає іншого виходу, крім як вирівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів та промисловості – незабаром має бути ухвалене рішення щодо механізму.Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді. За його словами, обговорюються різні сценарії, але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення. Водночас, забезпечуватиметься адресна допомога вразливим споживачам."Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь", – заявив Тарасюк.Він додав, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати."Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", – підсумував він.Нагадуємо, Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, у міністерстві наполягають на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для тих, які споживають більше, - інша.

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