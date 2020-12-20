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Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну

Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну
Київські митники спільно зі співробітниками СБУ в аеропорту «Бориспіль» затримали двох громадян Бразилії, які намагалися ввезти 2 кг кокаїну у власному шлунку та у картині з зображенням Божої Матері. Про це інформують у Держмитслужбі.

Обидва іноземці – 21 та 29 років – протягом доби прибули з Бразилії різними авіарейсами транзитом через Туреччину.

Маючи попередню оперативну інформацію, митники застосували щодо 29-річного чоловіка особистий огляд із залученням медичного працівника. Процедура відбувалася у медичному закладі із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини чоловіка.
Наркокур’єр виявився класичним «ковтачем», який перевозить наркотики в герметичних капсулах, використовуючи для цього власний шлунок.

Вилучення 90 капсул овальної форми, які знаходилися в його кішківнику, відбувалось медикаментозним шляхом і тривало майже три години поспіль. Вага брутто виявленого - 965 г. Згідно з експресаналізатором виявлене є кокаїном.

А другий наркокур’єр, 21-річний бразилець, намагався ввезти 1 кг кокаїну, приховавши його у саморобній картині з зображенням Божої Матері. Під час митного контролю валізи юнака, на неї спрацював службовий собака Київської митниці.

При демонтажу картини всередині неї було знайдено схованку з прямокутним поліетиленовим синім пакетом з білою порошкоподібною речовиною вагою брутто 1 кг.

Таким чином, іноземці намагалися контрабандним шляхом ввезти кокаїн через аеропорт «Бориспіль».

Складено протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 МК України.

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Теги: кокаїн, наркотики, наркокур'єр, митниця
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