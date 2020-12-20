Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну

Київські митники спільно зі співробітниками СБУ в аеропорту «Бориспіль» затримали двох громадян Бразилії, які намагалися ввезти 2 кг кокаїну у власному шлунку та у картині з зображенням Божої Матері. Про це інформують у Держмитслужбі.Обидва іноземці – 21 та 29 років – протягом доби прибули з Бразилії різними авіарейсами транзитом через Туреччину.Маючи попередню оперативну інформацію, митники застосували щодо 29-річного чоловіка особистий огляд із залученням медичного працівника. Процедура відбувалася у медичному закладі із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини чоловіка.Наркокур’єр виявився класичним «ковтачем», який перевозить наркотики в герметичних капсулах, використовуючи для цього власний шлунок.Вилучення 90 капсул овальної форми, які знаходилися в його кішківнику, відбувалось медикаментозним шляхом і тривало майже три години поспіль. Вага брутто виявленого - 965 г. Згідно з експресаналізатором виявлене є кокаїном.А другий наркокур’єр, 21-річний бразилець, намагався ввезти 1 кг кокаїну, приховавши його у саморобній картині з зображенням Божої Матері. Під час митного контролю валізи юнака, на неї спрацював службовий собака Київської митниці.При демонтажу картини всередині неї було знайдено схованку з прямокутним поліетиленовим синім пакетом з білою порошкоподібною речовиною вагою брутто 1 кг.Таким чином, іноземці намагалися контрабандним шляхом ввезти кокаїн через аеропорт «Бориспіль».Складено протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 МК України.