Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну
Сьогодні, 20:40
Київські митники спільно зі співробітниками СБУ в аеропорту «Бориспіль» затримали двох громадян Бразилії, які намагалися ввезти 2 кг кокаїну у власному шлунку та у картині з зображенням Божої Матері. Про це інформують у Держмитслужбі.
Обидва іноземці – 21 та 29 років – протягом доби прибули з Бразилії різними авіарейсами транзитом через Туреччину.
Маючи попередню оперативну інформацію, митники застосували щодо 29-річного чоловіка особистий огляд із залученням медичного працівника. Процедура відбувалася у медичному закладі із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини чоловіка.
Наркокур’єр виявився класичним «ковтачем», який перевозить наркотики в герметичних капсулах, використовуючи для цього власний шлунок.
Вилучення 90 капсул овальної форми, які знаходилися в його кішківнику, відбувалось медикаментозним шляхом і тривало майже три години поспіль. Вага брутто виявленого - 965 г. Згідно з експресаналізатором виявлене є кокаїном.
А другий наркокур’єр, 21-річний бразилець, намагався ввезти 1 кг кокаїну, приховавши його у саморобній картині з зображенням Божої Матері. Під час митного контролю валізи юнака, на неї спрацював службовий собака Київської митниці.
При демонтажу картини всередині неї було знайдено схованку з прямокутним поліетиленовим синім пакетом з білою порошкоподібною речовиною вагою брутто 1 кг.
Таким чином, іноземці намагалися контрабандним шляхом ввезти кокаїн через аеропорт «Бориспіль».
Складено протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 МК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Обидва іноземці – 21 та 29 років – протягом доби прибули з Бразилії різними авіарейсами транзитом через Туреччину.
Маючи попередню оперативну інформацію, митники застосували щодо 29-річного чоловіка особистий огляд із залученням медичного працівника. Процедура відбувалася у медичному закладі із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини чоловіка.
Наркокур’єр виявився класичним «ковтачем», який перевозить наркотики в герметичних капсулах, використовуючи для цього власний шлунок.
Вилучення 90 капсул овальної форми, які знаходилися в його кішківнику, відбувалось медикаментозним шляхом і тривало майже три години поспіль. Вага брутто виявленого - 965 г. Згідно з експресаналізатором виявлене є кокаїном.
А другий наркокур’єр, 21-річний бразилець, намагався ввезти 1 кг кокаїну, приховавши його у саморобній картині з зображенням Божої Матері. Під час митного контролю валізи юнака, на неї спрацював службовий собака Київської митниці.
При демонтажу картини всередині неї було знайдено схованку з прямокутним поліетиленовим синім пакетом з білою порошкоподібною речовиною вагою брутто 1 кг.
Таким чином, іноземці намагалися контрабандним шляхом ввезти кокаїн через аеропорт «Бориспіль».
Складено протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 МК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вчені розповіли, що людина відчуває під час смерті
Сьогодні, 20:55
Наркокур'єр з Бразилії хотів провезти у власному шлунку кілограм кокаїну
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
У Львові син до смерті побив власну матір
Сьогодні, 19:43