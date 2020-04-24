У волинському місті майже місяць не буде гарячої води на деяких вулицях. АДРЕСИ





Це стосуватиметься котелень на вул. Вітовського,22, В. Кияна, 48 та В. Кияна, 82 .



Буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.



Зокрема, за такими адресами:



вул. Нова,9

вул. Садова,10

вул. Садова,14

вул. О. Вересая,4

вул. В.Кияна,48

вул. В.Кияна, 72

вул. В.Кияна, 72 А

вул. В.Кияна, 84

вул. В.Кияна, 74 А

вул. В.Кияна, 74 Б

вул. В.Кияна, 110

вул. В.Кияна, 110 А

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням планово-ремонтних робіт на трьох котельнях у Ковелі буде тимчасово призупинена подача гарячої води з 26 липня до 20 серпня. Про це інформують у ПТМ «Ковельтепло», йдеться на сайті міськради.Це стосуватиметься котелень на вул. Вітовського,22, В. Кияна, 48 та В. Кияна, 82 .Буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.Зокрема, за такими адресами:вул. Нова,9вул. Садова,10вул. Садова,14вул. О. Вересая,4вул. В.Кияна,48вул. В.Кияна, 72вул. В.Кияна, 72 Авул. В.Кияна, 84вул. В.Кияна, 74 Авул. В.Кияна, 74 Бвул. В.Кияна, 110вул. В.Кияна, 110 А

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