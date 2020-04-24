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У волинському місті майже місяць не буде гарячої води на деяких вулицях. АДРЕСИ

У волинському місті майже місяць не буде гарячої води на деяких вулицях. АДРЕСИ
У зв’язку з проведенням планово-ремонтних робіт на трьох котельнях у Ковелі буде тимчасово призупинена подача гарячої води з 26 липня до 20 серпня. Про це інформують у ПТМ «Ковельтепло», йдеться на сайті міськради.

Це стосуватиметься котелень на вул. Вітовського,22, В. Кияна, 48 та В. Кияна, 82 .

Буде припинено подачу гарячого водопостачання мешканцям будинків, які обслуговуються відповідною котельнею.

Зокрема, за такими адресами:

вул. Нова,9
вул. Садова,10
вул. Садова,14
вул. О. Вересая,4
вул. В.Кияна,48
вул. В.Кияна, 72
вул. В.Кияна, 72 А
вул. В.Кияна, 84
вул. В.Кияна, 74 А
вул. В.Кияна, 74 Б
вул. В.Кияна, 110
вул. В.Кияна, 110 А

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Теги: гаряча вода, ковель
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