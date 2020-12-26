Подвійне вбивство на Соборності у Луцьку: підозрюваному обрали запобіжний захід
Сьогодні, 18:23
Підозрюваному у жахливому подвійному вбивстві на Соборності у Луцьку, яке сталося у ніч на 20 липня, обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою два місяці без права внесення застави.
Як пише "Вісник", сьогодні, 21 липня, у Луцькому міськрайонному суді для підозрюваного 62-річного пенсінонера обирали запобіжний захід. Відомо, що чоловік зарубав дружину та доньку.
Слідча поліції та прокурор клопотали про взяття чоловіка під варту терміном на два місяці без можливості внесення застави.
В одному з пунктів обгрунтування такого рішення йдеться про те, що не знайдено знаряддя вбивства. Мовляв, будучи під домашнім арештом, він зможе його знищити, що ускладнить розслідування.
Головуюча на засіданні суддя-слідча Катерина Камінська погодилася з доводами слідчих і відправила підозрюваного Василя Пилипюка на два місяці за грати.
Нагадаємо, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі у разі доведення вини.
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Як пише "Вісник", сьогодні, 21 липня, у Луцькому міськрайонному суді для підозрюваного 62-річного пенсінонера обирали запобіжний захід. Відомо, що чоловік зарубав дружину та доньку.
Слідча поліції та прокурор клопотали про взяття чоловіка під варту терміном на два місяці без можливості внесення застави.
В одному з пунктів обгрунтування такого рішення йдеться про те, що не знайдено знаряддя вбивства. Мовляв, будучи під домашнім арештом, він зможе його знищити, що ускладнить розслідування.
Головуюча на засіданні суддя-слідча Катерина Камінська погодилася з доводами слідчих і відправила підозрюваного Василя Пилипюка на два місяці за грати.
Нагадаємо, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі у разі доведення вини.
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