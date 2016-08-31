Племінник Лесі Українки вінчався у волинському селі
Сьогодні, 19:04
Племінник поетеси Лесі Українки відомий письменник Юрій Косач у 1933 році брав шлюб у церкві села Буяни Луцької області.
Про це йдеться на сторінці Торчинського історичного музею у фейсбуці.
Саме у цьому волинському селі він знайшов свою майбутню дружину Тамару - доньку місцевого священника Івана Сиротенка, раніше - капелана Армії УНР.
17 липня 1933 року, у буянівській церкві Різдва Пресвятої Богородиці Юрій і Тамара обвінчалися. Нареченому тоді було 23 роки, нареченій - 22. Обряд провів священник Михайло Оснецький.
Серед гостей були мешканці міста Ковеля і села Садова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Торчинського історичного музею у фейсбуці.
Саме у цьому волинському селі він знайшов свою майбутню дружину Тамару - доньку місцевого священника Івана Сиротенка, раніше - капелана Армії УНР.
17 липня 1933 року, у буянівській церкві Різдва Пресвятої Богородиці Юрій і Тамара обвінчалися. Нареченому тоді було 23 роки, нареченій - 22. Обряд провів священник Михайло Оснецький.
Серед гостей були мешканці міста Ковеля і села Садова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь
Сьогодні, 19:33
Над Луцьком літав фронтовий винищувач Севастопольської бригади
Сьогодні, 19:19
Племінник Лесі Українки вінчався у волинському селі
Сьогодні, 19:04
Де на Волині будуть відключати світло 22 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У Прилуцькому «підлатають» вулицю за кілька мільйонів
Сьогодні, 18:42