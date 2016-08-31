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Племінник Лесі Українки вінчався у волинському селі

Племінник Лесі Українки вінчався у волинському селі
Племінник поетеси Лесі Українки відомий письменник Юрій Косач у 1933 році брав шлюб у церкві села Буяни Луцької області.

Про це йдеться на сторінці Торчинського історичного музею у фейсбуці.

Саме у цьому волинському селі він знайшов свою майбутню дружину Тамару - доньку місцевого священника Івана Сиротенка, раніше - капелана Армії УНР.

17 липня 1933 року, у буянівській церкві Різдва Пресвятої Богородиці Юрій і Тамара обвінчалися. Нареченому тоді було 23 роки, нареченій - 22. Обряд провів священник Михайло Оснецький.

Серед гостей були мешканці міста Ковеля і села Садова.
Племінник Лесі Українки вінчався у волинському селі

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Теги: Леся Українка, Юрій Косач, вінчання, Буяни
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