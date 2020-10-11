Над Луцьком літав фронтовий винищувач Севастопольської бригади
Сьогодні, 19:19
Над Луцьком сьогодні, 21 липня, літав легкий фронтовий винищувач МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна. Про це інформують на сторінці ОВАЛ у Facebook.
"Заходить на посадку на Луцький військовий аеродром після виконання планового навчально-тренувального польоту в нашому рідному волинському небі", - йдеться в дописі.
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"Заходить на посадку на Луцький військовий аеродром після виконання планового навчально-тренувального польоту в нашому рідному волинському небі", - йдеться в дописі.
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