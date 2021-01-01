22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської облради, голова Волинської обласної організації ВО «Свобода» Анатолій Вітів (на фото).
Також день народження 22 липня святкують журналістка Тетяна Полуектова та активіст Михайло Бабенчук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр та Федір.
Бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у праці.
22 липня 1995 року у Луцьку відбулося багатолюдне віче, приурочене трагічним подіям, що відбулися 18 липня в Києві під час похорону Патріарха Володимира (Романюка).
Нагадаємо, тоді спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.
22 липня 2007-го шквальний вітер та дощ на території восьми районів – Турійського, Рожищенського, Шацького, Ківерцівського, Ковельського, Маневицького, Старовижівського та Любомльського – масово зруйнував будинки, лісові насадження, лінії та опори електропередач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження 22 липня святкують журналістка Тетяна Полуектова та активіст Михайло Бабенчук.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр та Федір.
Бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у праці.
22 липня 1995 року у Луцьку відбулося багатолюдне віче, приурочене трагічним подіям, що відбулися 18 липня в Києві під час похорону Патріарха Володимира (Романюка).
Нагадаємо, тоді спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.
22 липня 2007-го шквальний вітер та дощ на території восьми районів – Турійського, Рожищенського, Шацького, Ківерцівського, Ковельського, Маневицького, Старовижівського та Любомльського – масово зруйнував будинки, лісові насадження, лінії та опори електропередач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські посвідчення водія визнаватимуть в Італії
Сьогодні, 00:14
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО
21 липень, 23:34
На Волині знайшли двох діток, які пішли з майданчика в магазин
21 липень, 22:43
«Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО
21 липень, 22:01