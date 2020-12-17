На Волині під колеса автомобіля потрапила 3-річна дитина





Аварія сталася на вулиці 8-го Березня. Як розповідають очевидці, автомобіль збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу, - пише



За словами свідків, 3-річна дитина появилась посеред вулиці неочікувано – вискочила і-за фури. Тому водій не встиг загальмувати.



Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потому транспортували в Обласну дитячу лікарню. Зазначають, що в неї численні переломи.



Усі деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го липня, близько 17:30 в Іваничах трапилася ДТП. Під колеса автівки потрапила 3-річна дитина.Аварія сталася на вулиці 8-го Березня. Як розповідають очевидці, автомобіль збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу, - пише БУГ За словами свідків, 3-річна дитина появилась посеред вулиці неочікувано – вискочила і-за фури. Тому водій не встиг загальмувати.Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потому транспортували в Обласну дитячу лікарню. Зазначають, що в неї численні переломи.Усі деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.

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