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На Волині під колеса автомобіля потрапила 3-річна дитина

На Волині під колеса автомобіля потрапила 3-річна дитина
21-го липня, близько 17:30 в Іваничах трапилася ДТП. Під колеса автівки потрапила 3-річна дитина.

Аварія сталася на вулиці 8-го Березня. Як розповідають очевидці, автомобіль збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу, - пише БУГ.

За словами свідків, 3-річна дитина появилась посеред вулиці неочікувано – вискочила і-за фури. Тому водій не встиг загальмувати.

Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потому транспортували в Обласну дитячу лікарню. Зазначають, що в неї численні переломи.

Усі деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.

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Теги: Волинь, Іваничі
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