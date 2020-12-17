На Волині під колеса автомобіля потрапила 3-річна дитина
Сьогодні, 21:37
21-го липня, близько 17:30 в Іваничах трапилася ДТП. Під колеса автівки потрапила 3-річна дитина.
Аварія сталася на вулиці 8-го Березня. Як розповідають очевидці, автомобіль збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу, - пише БУГ.
За словами свідків, 3-річна дитина появилась посеред вулиці неочікувано – вискочила і-за фури. Тому водій не встиг загальмувати.
Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потому транспортували в Обласну дитячу лікарню. Зазначають, що в неї численні переломи.
Усі деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.
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Аварія сталася на вулиці 8-го Березня. Як розповідають очевидці, автомобіль збив дитину, яка раптово вибігла на дорогу, - пише БУГ.
За словами свідків, 3-річна дитина появилась посеред вулиці неочікувано – вискочила і-за фури. Тому водій не встиг загальмувати.
Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потому транспортували в Обласну дитячу лікарню. Зазначають, що в неї численні переломи.
Усі деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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