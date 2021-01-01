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На Волині знайшли двох діток, які пішли з майданчика в магазин

На Волині знайшли двох діток, які пішли з майданчика в магазин
У Нововолинську двоє малолітніх дітей змусили похвилюватися батьків та громадськість, бо залишили дитячий майданчик на якому гралися.

Про це йдеться на сторінці управління муніципальної варти Нововолинська.

До управління Муніципальної варти міста надійшло повідомлення про зникнення двох маленьких діток з дитячого майданчику. Працівники управління здійснили оперативні заходи спрямовані на пошуки малюків. Юних мандрівників вдалося знайти в Парку культури та відпочинку міста.

"Як пояснили нам маленькі пригодошукачі, вони відправилися по іграшки в магазин, але нікого не попередили. Муніципальна варта міста наполегливо просить жителів міста бути уважнішими до маленьких дітей, які гуляють без супроводу дорослих. Можливо, вони потребують допомоги старших", - йдеться на сторінці муніципалів.

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Теги: Нововлинськ, муніципальна варта
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