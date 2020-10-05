Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО
21 липень, 23:34
Пасажири, які торік, 21 липня, провели майже 13 годин у заручниках в автобусі, не хочуть згадувати той день.
Як розповів Суспільному психолог Антоній Мельник, більшість з них потребували психологічної допомоги.
Під час того, як силовики вели перемовини про звільнення заручників, Антоній Мельник працював з рідними пасажирів. Наступного дня психологічна допомога знадобилася й самим заручникам.
Довгий час психолог працював з кількома пасажирами та їх родинами. Каже: частина заручників досі бояться сідати у громадський транспорт. "Особливо, якщо це схожий на той автобус, з тими ж синіми шторками. Навіть просто дата, сьогоднішній день, може спровокувати рецидив стресу", – каже Антоній Мельник. Додає: усі, хто був того дня в автобусі, мають його контакти. У річницю тих подій, він готовий знову надавати психологічну допомогу.
Чоловік розповідає, що виводити пасажирів зі стану стресу було важко. В однієї з жінок нещодавно сталася панічна атака через пісню, яку вона почула на вулиці. "Вона сиділа на задньому сидінні та шторки були привідкриті, вона бачила постійно рекламу з відомою співачкою. 12 годин вона це бачила та асоціація спрацювала", – розповідає психолог.
Ні пасажири, з якими зв’язалося Суспільне, ні водій автобуса, які були у заручниках, не погодилися на інтерв'ю. Як повідомила Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук, автобус, який на час слідства перебував на штрафмайданчику, повернули власниці маршруту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповів Суспільному психолог Антоній Мельник, більшість з них потребували психологічної допомоги.
Під час того, як силовики вели перемовини про звільнення заручників, Антоній Мельник працював з рідними пасажирів. Наступного дня психологічна допомога знадобилася й самим заручникам.
Довгий час психолог працював з кількома пасажирами та їх родинами. Каже: частина заручників досі бояться сідати у громадський транспорт. "Особливо, якщо це схожий на той автобус, з тими ж синіми шторками. Навіть просто дата, сьогоднішній день, може спровокувати рецидив стресу", – каже Антоній Мельник. Додає: усі, хто був того дня в автобусі, мають його контакти. У річницю тих подій, він готовий знову надавати психологічну допомогу.
Чоловік розповідає, що виводити пасажирів зі стану стресу було важко. В однієї з жінок нещодавно сталася панічна атака через пісню, яку вона почула на вулиці. "Вона сиділа на задньому сидінні та шторки були привідкриті, вона бачила постійно рекламу з відомою співачкою. 12 годин вона це бачила та асоціація спрацювала", – розповідає психолог.
Ні пасажири, з якими зв’язалося Суспільне, ні водій автобуса, які були у заручниках, не погодилися на інтерв'ю. Як повідомила Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук, автобус, який на час слідства перебував на штрафмайданчику, повернули власниці маршруту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські посвідчення водія визнаватимуть в Італії
Сьогодні, 00:14
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО
21 липень, 23:34
На Волині знайшли двох діток, які пішли з майданчика в магазин
21 липень, 22:43
«Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО
21 липень, 22:01