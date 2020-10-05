Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО

Пасажири, які торік, 21 липня, провели майже 13 годин у заручниках в автобусі, не хочуть згадувати той день.Як розповів Суспільному психолог, більшість з них потребували психологічної допомоги.Під час того, як силовики вели перемовини про звільнення заручників, Антоній Мельник працював з рідними пасажирів. Наступного дня психологічна допомога знадобилася й самим заручникам.Довгий час психолог працював з кількома пасажирами та їх родинами. Каже: частина заручників досі бояться сідати у громадський транспорт. "Особливо, якщо це схожий на той автобус, з тими ж синіми шторками. Навіть просто дата, сьогоднішній день, може спровокувати рецидив стресу", – каже Антоній Мельник. Додає: усі, хто був того дня в автобусі, мають його контакти. У річницю тих подій, він готовий знову надавати психологічну допомогу.Чоловік розповідає, що виводити пасажирів зі стану стресу було важко. В однієї з жінок нещодавно сталася панічна атака через пісню, яку вона почула на вулиці. "Вона сиділа на задньому сидінні та шторки були привідкриті, вона бачила постійно рекламу з відомою співачкою. 12 годин вона це бачила та асоціація спрацювала", – розповідає психолог.Ні пасажири, з якими зв’язалося Суспільне, ні водій автобуса, які були у заручниках, не погодилися на інтерв'ю. Як повідомила Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук, автобус, який на час слідства перебував на штрафмайданчику, повернули власниці маршруту.