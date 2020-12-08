Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021





Про це йдеться на сторінках видання



Журналісти видання назвали 33 кращих гравців, які виступали за клуби Першої ліги у минулому сезоні до числа кращих Іван Цюпа та Богдан Оринчак. Наразі обидва футболісти вже покинули розташування клубу і не захищатимуть кольори "хрестоносців" у наступному сезоні.



Івана Цюпу журналісти охарактеризували як одного з найбільш продуктивних та стабільних гравців клубу, а Богдана Оринчака виправдано порівняли з вже колишнім тренером "Волині" Василем Сачком у кращі його ігрові роки.



Також до числа найкращих потрапили колишні гравці "Волині" Богдан Когут, лучанин Юрій Романюк, Артур Мурза, Віталій Пономар.



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