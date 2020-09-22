Українські посвідчення водія визнаватимуть в Італії

Кабінет Міністрів України та Уряд Італійської Республіки підписав угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.Угоду підписали міністр інфраструктури Українита міністр сталої інфраструктури та мобільності Італії, - йдеться на порталі МВС.Домовленість про укладення нової Угоди була досягнута за підсумками IX засідання Українсько-італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва, що відбулося 16 грудня 2020 року.Положення Угоди врегульовують між Договірними Сторонами питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Італії, які вибрали своїм місцем проживання територію держави іншої Сторони без складання ними іспитів при обміні посвідчень водія іншої держави. Це дозволить громадянам уникати додаткових фінансових витрат на проведення таких іспитів.«Для нас важливо, щоб українці могли отримувати зручні державні сервіси не тільки у себе на батьківщині, але й за кордоном. Ця Угода дозволяє зменшити бюрократичну тяганину та зекономити кошти для багатьох наших співгромадян. Вдячний колегам з Міністерства внутрішніх справ, завдяки злагодженій роботі яких вдалося досягти цього результату», — заявив Олександр Кубраков.За даними Головного сервісного центру МВС України, за період дії Угоди отримано і опрацьовано понад 22 тисячі запитів щодо обміну національних посвідчень громадянами України в Італії.«Це питання дуже актуальне для українців, які легально проживають та працюють в Італії. Процедура обміну займає певний час, адже для з'ясування дійсності документів проводитися спеціальна перевірка. При видачі нового італійського водійського посвідчення, українське буде вилучатися. Відповідно, італійці будуть здавати національний документ при отриманні українського», - повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.Дія угоди поширюється на громадян України, які:- легально проживають в Італії- є резидентами країни менше чотирьох років- мають дійсні українські посвідчення водія.Угода укладена строком на 5 років, набере чинності через 60 днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Договірних Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.Нова Угода є редакцією попередньої, яка була укладена у 2015 році строком на 5 років. Відповідно до документа, протягом останнього року строку дії Угоди сторони проводили консультації з метою її продовження. Над узгодженням документу працювали Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство сталої інфраструктури та мобільності Італії.