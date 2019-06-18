вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі газова труба вбила українця

У Польщі газова труба вбила українця
У Польщі в результаті нещасного випадку загинув 50-річний громадянин України. Реанімаційні заходи виявилися марними.

Про це пише Апостроф, посилаючись на польське видання TVP.INFO.

Трагічний інцидент стався в понеділок, 19 липня, в селищі Бжозовец близько Гожув Велькопольського.

Повідомляється, що українського робітника розчавила десятитонна газова труба.

"Ймовірно, сталося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, приблизно 50 років", - розповів співробітник міської пожежної служби Бартломей Мондри.

Рятувальники намагалися врятувати життя українця, але це не принесло результатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, Польща, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі газова труба вбила українця
Сьогодні, 01:13
Українські посвідчення водія визнаватимуть в Італії
Сьогодні, 00:14
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО
21 липень, 23:34
На Волині знайшли двох діток, які пішли з майданчика в магазин
21 липень, 22:43
Схожі новини
Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину Тіла чотирьох загиблих у Польщі завтра привезуть на Рівненщину
18 червень, 2019, 12:45
У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України У Польщі в гуртожитку раптово померла студентка з України
16 липень, 13:55
У Польщі на заробітках помер волинянин У Польщі на заробітках помер волинянин
12 липень, 19:05
Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі: порівняння цін
17 червень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі газова труба вбила українця
Сьогодні, 01:13
 0
Українські посвідчення водія визнаватимуть в Італії
Сьогодні, 00:14
 0
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО
21 липень, 23:34
 0
На Волині знайшли двох діток, які пішли з майданчика в магазин
21 липень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8