У Польщі газова труба вбила українця
Сьогодні, 01:13
У Польщі в результаті нещасного випадку загинув 50-річний громадянин України. Реанімаційні заходи виявилися марними.
Про це пише Апостроф, посилаючись на польське видання TVP.INFO.
Трагічний інцидент стався в понеділок, 19 липня, в селищі Бжозовец близько Гожув Велькопольського.
Повідомляється, що українського робітника розчавила десятитонна газова труба.
"Ймовірно, сталося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, приблизно 50 років", - розповів співробітник міської пожежної служби Бартломей Мондри.
Рятувальники намагалися врятувати життя українця, але це не принесло результатів.
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Про це пише Апостроф, посилаючись на польське видання TVP.INFO.
Трагічний інцидент стався в понеділок, 19 липня, в селищі Бжозовец близько Гожув Велькопольського.
Повідомляється, що українського робітника розчавила десятитонна газова труба.
"Ймовірно, сталося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, приблизно 50 років", - розповів співробітник міської пожежної служби Бартломей Мондри.
Рятувальники намагалися врятувати життя українця, але це не принесло результатів.
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