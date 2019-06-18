У Польщі газова труба вбила українця





Про це пише



Трагічний інцидент стався в понеділок, 19 липня, в селищі Бжозовец близько Гожув Велькопольського.



Повідомляється, що українського робітника розчавила десятитонна газова труба.



"Ймовірно, сталося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, приблизно 50 років", - розповів співробітник міської пожежної служби Бартломей Мондри.



Рятувальники намагалися врятувати життя українця, але це не принесло результатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі в результаті нещасного випадку загинув 50-річний громадянин України. Реанімаційні заходи виявилися марними.Про це пише Апостроф , посилаючись на польське видання TVP.INFO.Трагічний інцидент стався в понеділок, 19 липня, в селищі Бжозовец близько Гожув Велькопольського.Повідомляється, що українського робітника розчавила десятитонна газова труба."Ймовірно, сталося падіння газової труби, яку піднімали вгору, в результаті чого травми отримав чоловік, приблизно 50 років", - розповів співробітник міської пожежної служби Бартломей Мондри.Рятувальники намагалися врятувати життя українця, але це не принесло результатів.

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