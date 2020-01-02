Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Сьогодні, 07:31
Вночі у людини мінімальна фізична активність, а солона їжа затримує рідину ще більше.
Про це для "Газета ua" розповіла дієтологиня Наталія Круглова.
Варто також дізнатись більше про чутливість організму до солі загалом. Якщо є схильність до набряків, то солоне краще обмежити.
Це ж стосується і людей із хворою сечовидільною системою, а також із захворюваннями серцево-судинної системи, в яких підвищується тиск.
Також не треба на ніч їсти риби, ковбас і напівфабрикатів, чипсів, сухариків, фаст-фуду і різних соусів. Відмовитися від такої їжі слід за три-чотири години до сну.
Якщо людина все ж повечеряла солоною їжею, то на наступний день треба пити більше рідини, а також їсти овочі та фрукти, багаті калієм: помідори, огірки, персики, нектарини.
Найбільш небезпечною є дієта, суть якої полягає лише у тому, щоб пити рідину і не їсти продуктів. Водні і чайні, а також детокс дієти нині є популярними. Згідно із обмеженнями цих дієт, треба відмовитись від твердих продуктів. Цей метод швидкий і ефективний, але разом з тим і шкідливий.
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Про це для "Газета ua" розповіла дієтологиня Наталія Круглова.
Варто також дізнатись більше про чутливість організму до солі загалом. Якщо є схильність до набряків, то солоне краще обмежити.
Це ж стосується і людей із хворою сечовидільною системою, а також із захворюваннями серцево-судинної системи, в яких підвищується тиск.
Також не треба на ніч їсти риби, ковбас і напівфабрикатів, чипсів, сухариків, фаст-фуду і різних соусів. Відмовитися від такої їжі слід за три-чотири години до сну.
Якщо людина все ж повечеряла солоною їжею, то на наступний день треба пити більше рідини, а також їсти овочі та фрукти, багаті калієм: помідори, огірки, персики, нектарини.
Найбільш небезпечною є дієта, суть якої полягає лише у тому, щоб пити рідину і не їсти продуктів. Водні і чайні, а також детокс дієти нині є популярними. Згідно із обмеженнями цих дієт, треба відмовитись від твердих продуктів. Цей метод швидкий і ефективний, але разом з тим і шкідливий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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