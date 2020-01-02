вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне

Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Вночі у людини мінімальна фізична активність, а солона їжа затримує рідину ще більше.

Про це для "Газета ua" розповіла дієтологиня Наталія Круглова.

Варто також дізнатись більше про чутливість організму до солі загалом. Якщо є схильність до набряків, то солоне краще обмежити.

Це ж стосується і людей із хворою сечовидільною системою, а також із захворюваннями серцево-судинної системи, в яких підвищується тиск.

Також не треба на ніч їсти риби, ковбас і напівфабрикатів, чипсів, сухариків, фаст-фуду і різних соусів. Відмовитися від такої їжі слід за три-чотири години до сну.

Якщо людина все ж повечеряла солоною їжею, то на наступний день треба пити більше рідини, а також їсти овочі та фрукти, багаті калієм: помідори, огірки, персики, нектарини.

Найбільш небезпечною є дієта, суть якої полягає лише у тому, щоб пити рідину і не їсти продуктів. Водні і чайні, а також детокс дієти нині є популярними. Згідно із обмеженнями цих дієт, треба відмовитись від твердих продуктів. Цей метод швидкий і ефективний, але разом з тим і шкідливий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, їжа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника
Сьогодні, 08:02
Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Сьогодні, 07:31
Яка головна помилка при зарядці смартфону
Сьогодні, 06:29
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
В Україні посилено охоронятимуть унікальні страви та сільгосппродукцію В Україні посилено охоронятимуть унікальні страви та сільгосппродукцію
06 червень, 12:34
Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля Як не набрати зайвого: 5 правил святкового застілля
02 січень, 2020, 18:33
Яка головна помилка при зарядці смартфону Яка головна помилка при зарядці смартфону
Сьогодні, 06:29
В Україні з'явиться служба екстреної допомоги за номером 112 В Україні з'явиться служба екстреної допомоги за номером 112
Сьогодні, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
 0
Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника
Сьогодні, 08:02
 0
Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Сьогодні, 07:31
 0
Яка головна помилка при зарядці смартфону
Сьогодні, 06:29
 0
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8