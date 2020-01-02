Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне





Про це для Наталія Круглова.



Варто також дізнатись більше про чутливість організму до солі загалом. Якщо є схильність до набряків, то солоне краще обмежити.



Це ж стосується і людей із хворою сечовидільною системою, а також із захворюваннями серцево-судинної системи, в яких підвищується тиск.



Також не треба на ніч їсти риби, ковбас і напівфабрикатів, чипсів, сухариків, фаст-фуду і різних соусів. Відмовитися від такої їжі слід за три-чотири години до сну.



Якщо людина все ж повечеряла солоною їжею, то на наступний день треба пити більше рідини, а також їсти овочі та фрукти, багаті калієм: помідори, огірки, персики, нектарини.



Найбільш небезпечною є дієта, суть якої полягає лише у тому, щоб пити рідину і не їсти продуктів. Водні і чайні, а також детокс дієти нині є популярними. Згідно із обмеженнями цих дієт, треба відмовитись від твердих продуктів. Цей метод швидкий і ефективний, але разом з тим і шкідливий.

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