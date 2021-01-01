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Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*

Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Із 1 серпня зросте вартість торгових павільйонів на новому ринку у с. Княгининок. Наразі ціна становить 650 $/м2, підвищення заплановане до 750 $/м2.

Також до кінця цього року можливе відтермінування платежів, - йдеться на сайті БК "Інвестор".

Нагадаємо, новий ринок розташований у Княгининку на центральній вулиці Соборній, через яку проходить міжнародна траса.

Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.

Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.

Наразі уже збудовані капітальні споруди, тут змонтовані вікна і двері, а також приступили до фасадних робіт. Для торгових павільйонів повністю спорудили каркас, незабаром будуть приступати до зведення стін. Також вже облаштована парковка і розрівнюють територію під зону відпочинку.

Як зараз виглядає будівельний майданчик ринку можна переглянути на фото:



Також більше інформації про ринок у Княгининку можете отримати із відео, де про хід будівельних робіт розповідає керівник проекту В’ячеслав Разумовський.



Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Інвестор, Луцьк, Волинь
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