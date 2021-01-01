Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*





Також до кінця цього року можливе відтермінування платежів, - йдеться на сайті



Нагадаємо, новий ринок розташований у Княгининку на центральній вулиці Соборній, через яку проходить міжнародна траса.



Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.



Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.



Наразі уже збудовані капітальні споруди, тут змонтовані вікна і двері, а також приступили до фасадних робіт. Для торгових павільйонів повністю спорудили каркас, незабаром будуть приступати до зведення стін. Також вже облаштована парковка і розрівнюють територію під зону відпочинку.



Як зараз виглядає будівельний майданчик ринку можна переглянути на фото:







Також більше інформації про ринок у Княгининку можете отримати із відео, де про хід будівельних робіт розповідає керівник проекту В’ячеслав Разумовський.







Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 серпня зросте вартість торгових павільйонів на новому ринку у с. Княгининок. Наразі ціна становить 650 $/м2, підвищення заплановане до 750 $/м2.Також до кінця цього року можливе відтермінування платежів, - йдеться на сайті БК "Інвестор" Нагадаємо, новий ринок розташований у Княгининку на центральній вулиці Соборній, через яку проходить міжнародна траса.Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.Наразі уже збудовані капітальні споруди, тут змонтовані вікна і двері, а також приступили до фасадних робіт. Для торгових павільйонів повністю спорудили каркас, незабаром будуть приступати до зведення стін. Також вже облаштована парковка і розрівнюють територію під зону відпочинку.Як зараз виглядає будівельний майданчик ринку можна переглянути на фото:Також більше інформації про ринок у Княгининку можете отримати із відео, де про хід будівельних робіт розповідає керівник проекту В’ячеслав Разумовський.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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