Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
Із 1 серпня зросте вартість торгових павільйонів на новому ринку у с. Княгининок. Наразі ціна становить 650 $/м2, підвищення заплановане до 750 $/м2.
Також до кінця цього року можливе відтермінування платежів, - йдеться на сайті БК "Інвестор".
Нагадаємо, новий ринок розташований у Княгининку на центральній вулиці Соборній, через яку проходить міжнародна траса.
Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.
Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.
Наразі уже збудовані капітальні споруди, тут змонтовані вікна і двері, а також приступили до фасадних робіт. Для торгових павільйонів повністю спорудили каркас, незабаром будуть приступати до зведення стін. Також вже облаштована парковка і розрівнюють територію під зону відпочинку.
Як зараз виглядає будівельний майданчик ринку можна переглянути на фото:
Також більше інформації про ринок у Княгининку можете отримати із відео, де про хід будівельних робіт розповідає керівник проекту В’ячеслав Разумовський.
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також до кінця цього року можливе відтермінування платежів, - йдеться на сайті БК "Інвестор".
Нагадаємо, новий ринок розташований у Княгининку на центральній вулиці Соборній, через яку проходить міжнародна траса.
Загальна площа ринку - пів гектара. На його території буде три капітальні будівлі, в одній із яких працюватиме супермаркет, також тут заплановане місце під кафе чи піцерію. По периметру ринку буде 30 торгових павільйонів, а всередині комплексу - сквер із дитячим майданчиком.
Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини. Площа приміщень - від 17 до 30 м2.
Наразі уже збудовані капітальні споруди, тут змонтовані вікна і двері, а також приступили до фасадних робіт. Для торгових павільйонів повністю спорудили каркас, незабаром будуть приступати до зведення стін. Також вже облаштована парковка і розрівнюють територію під зону відпочинку.
Як зараз виглядає будівельний майданчик ринку можна переглянути на фото:
Також більше інформації про ринок у Княгининку можете отримати із відео, де про хід будівельних робіт розповідає керівник проекту В’ячеслав Разумовський.
Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: на Волині – найменша кількість заражених
Сьогодні, 08:59
Волинянка отримала національну премію
Сьогодні, 08:35
Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Сьогодні, 07:31