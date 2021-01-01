Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: на Волині – найменша кількість заражених





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 402 особи;

летальних випадків – 21;

одужало – 501 особу.



За добу протестували:



методом ПЛР – 20 724 особи,

методом ІФА – 7 749 осіб,

експрес-тестами – 14 794 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 246 656 осіб;

одужало – 2 183 003 особи;

летальних випадків – 52 790;

проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 246 випадків;

Вінницька область – 22 випадки;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 13 випадків;

Донецька область – 44 випадки;

Житомирська область – 11 випадків;

Закарпатська область – 9 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 9 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 42 випадки;

Полтавська область – 26 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 9 випадків;

Черкаська область – 23 випадки;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 21 липня 2021 року в Україні зафіксували 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 402 особи;летальних випадків – 21;одужало – 501 особу.За добу протестували:методом ПЛР – 20 724 особи,методом ІФА – 7 749 осіб,експрес-тестами – 14 794 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 246 656 осіб;одужало – 2 183 003 особи;летальних випадків – 52 790;проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 246 випадків;Вінницька область – 22 випадки;Волинська область – 1 випадок;Дніпропетровська область – 13 випадків;Донецька область – 44 випадки;Житомирська область – 11 випадків;Закарпатська область – 9 випадків;Запорізька область – 34 випадки;Івано-Франківська область – 14 випадків;Київська область – 9 випадків;Кіровоградська область – 3 випадки;Луганська область – 31 випадок;Львівська область – 24 випадки;Миколаївська область – 19 випадків;Одеська область – 42 випадки;Полтавська область – 26 випадків;Рівненська область – 5 випадків;Сумська область – 37 випадків;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 41 випадок;Херсонська область – 35 випадків;Хмельницька область – 9 випадків;Черкаська область – 23 випадки;Чернівецька область – 7 випадків;Чернігівська область – 15 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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