Ситуація з коронавірусом в Україні за добу: на Волині – найменша кількість заражених
Сьогодні, 08:59
За добу 21 липня 2021 року в Україні зафіксували 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 54, медпрацівників – 22).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 402 особи;
летальних випадків – 21;
одужало – 501 особу.
За добу протестували:
методом ПЛР – 20 724 особи,
методом ІФА – 7 749 осіб,
експрес-тестами – 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 246 656 осіб;
одужало – 2 183 003 особи;
летальних випадків – 52 790;
проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 246 випадків;
Вінницька область – 22 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 13 випадків;
Донецька область – 44 випадки;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 9 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 31 випадок;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 42 випадки;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 9 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 7 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 402 особи;
летальних випадків – 21;
одужало – 501 особу.
За добу протестували:
методом ПЛР – 20 724 особи,
методом ІФА – 7 749 осіб,
експрес-тестами – 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 246 656 осіб;
одужало – 2 183 003 особи;
летальних випадків – 52 790;
проведено ПЛР-тестувань – 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 246 випадків;
Вінницька область – 22 випадки;
Волинська область – 1 випадок;
Дніпропетровська область – 13 випадків;
Донецька область – 44 випадки;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 9 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 31 випадок;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 19 випадків;
Одеська область – 42 випадки;
Полтавська область – 26 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 9 випадків;
Черкаська область – 23 випадки;
Чернівецька область – 7 випадків;
Чернігівська область – 15 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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