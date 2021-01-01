Курс валют у Луцьку на 22 липня





Євро при купівлі становить – 31.826, продажу – 32.228.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.594, продаж – 7.178.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 22 липня 2021 року такий: купівля – 27.104, а продаж – 27.321.Євро при купівлі становить – 31.826, продажу – 32.228.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.594, продаж – 7.178.

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