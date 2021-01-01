Курс валют у Луцьку на 22 липня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку станом на 22 липня 2021 року такий: купівля – 27.104, а продаж – 27.321.
Євро при купівлі становить – 31.826, продажу – 32.228.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.594, продаж – 7.178.
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Євро при купівлі становить – 31.826, продажу – 32.228.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.594, продаж – 7.178.
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