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Курс валют у Луцьку на 22 липня

Курс валют у Луцьку на 22 липня
Курс долара у Луцьку станом на 22 липня 2021 року такий: купівля – 27.104, а продаж – 27.321.

Євро при купівлі становить – 31.826, продажу – 32.228.

Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.594, продаж – 7.178.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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