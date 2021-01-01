У Луцькраді – нова посадовиця

Призначили начальницю відділу розвитку туризму управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.Про це йдеться у розпорядженні міського головиТак, на керівну посаду з посади головного спеціаліста цього відділу, як таку, що перебуває у кадровому резерві, перевелиЮлії Бабич присвоїли 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Також начальниці відділу розвитку туризму призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.