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У Луцькраді – нова посадовиця

У Луцькраді – нова посадовиця
Призначили начальницю відділу розвитку туризму управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Так, на керівну посаду з посади головного спеціаліста цього відділу, як таку, що перебуває у кадровому резерві, перевели Юлію Бабич.

Юлії Бабич присвоїли 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Також начальниці відділу розвитку туризму призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

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Теги: посадовиця, Луцькрада, Юлія Бабич
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