У Луцькраді – нова посадовиця
Сьогодні, 09:17
Призначили начальницю відділу розвитку туризму управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Так, на керівну посаду з посади головного спеціаліста цього відділу, як таку, що перебуває у кадровому резерві, перевели Юлію Бабич.
Юлії Бабич присвоїли 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Також начальниці відділу розвитку туризму призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Про це йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Так, на керівну посаду з посади головного спеціаліста цього відділу, як таку, що перебуває у кадровому резерві, перевели Юлію Бабич.
Юлії Бабич присвоїли 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування. Також начальниці відділу розвитку туризму призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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