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Волинянку, яка вийшла з дому і не повернулася, знайшли

Волинянку, яка вийшла з дому і не повернулася, знайшли
Жительку села Білин Руслану Франчуку, яку розшукали декілька днів, знайшли.

Про це "Бугу" повідомили у Володимирському відділі поліції.

Нагадаємо, зникла жінка 19-го липня. Як повідолялося, о 17:00 вона вийшла зі свого будинку в селі Білин на вулиці Лісовій, 31 та не повернулась.

Як стало відомо ввечері 21-го липня, жінку розшукали. Знаходиться за місцем свого проживання. Жертвою злочину не стала.



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Теги: розшук, Володимир-Волинський район, жінка
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