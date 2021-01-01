Волинянку, яка вийшла з дому і не повернулася, знайшли

Руслану Франчуку, яку розшукали декілька днів, знайшли.



Про це "Бугу" повідомили у Володимирському відділі поліції.



Нагадаємо,



Як стало відомо ввечері 21-го липня, жінку розшукали. Знаходиться за місцем свого проживання. Жертвою злочину не стала.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Білиняку розшукали декілька днів, знайшли.Про це "Бугу" повідомили у Володимирському відділі поліції.Нагадаємо, зникла жінка 19-го липня. Як повідолялося, о 17:00 вона вийшла зі свого будинку в селі Білин на вулиці Лісовій, 31 та не повернулась.Як стало відомо ввечері 21-го липня, жінку розшукали. Знаходиться за місцем свого проживання. Жертвою злочину не стала.

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