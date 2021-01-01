Волинянку, яка вийшла з дому і не повернулася, знайшли
Сьогодні, 09:37
Жительку села Білин Руслану Франчуку, яку розшукали декілька днів, знайшли.
Про це "Бугу" повідомили у Володимирському відділі поліції.
Нагадаємо, зникла жінка 19-го липня. Як повідолялося, о 17:00 вона вийшла зі свого будинку в селі Білин на вулиці Лісовій, 31 та не повернулась.
Як стало відомо ввечері 21-го липня, жінку розшукали. Знаходиться за місцем свого проживання. Жертвою злочину не стала.
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Про це "Бугу" повідомили у Володимирському відділі поліції.
Нагадаємо, зникла жінка 19-го липня. Як повідолялося, о 17:00 вона вийшла зі свого будинку в селі Білин на вулиці Лісовій, 31 та не повернулась.
Як стало відомо ввечері 21-го липня, жінку розшукали. Знаходиться за місцем свого проживання. Жертвою злочину не стала.
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