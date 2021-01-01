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9 років лікував від «нечистого»: в Одесі батько довів власного сина до анорексії

9 років лікував від «нечистого»: в Одесі батько довів власного сина до анорексії
В Одесі 16-річного хлопця з тяжкою анорексією рятують лікарі. Зі зростом 180 см, підліток важить 30 кілограмів. Медики кажуть: ще кілька днів, і хлопця не змогли б врятувати. На "особливу дієту" сина посадив батько – аби вилікувати його від "нечистого".

Більш детально - у матеріалі ТСН. 21 липня.

Зневоднений і виснажений. "Швидка" привезла хлопця до лікарні у вкрай тяжкому стані. Зазвичай від анорексії в дитячій реанімації рятують дівчаток, які прагнуть схуднути. Вперше у їхній практиці, кажуть лікарі, дієта ледь не вбила хлопця. На суворий піст його посадив батько, аби вигнати демонів. Мати не заперечувала.

В хлопця - кілька серйозних вроджених хвороб, каже батько. Коли медики виявилися безсилими у лікуванні, підлітка повели до православного старця. Саме той, мовляв, і порадив дієту. На ній хлопець просидів 9 років.

Батьки і досі упевнені: все робили вірно. До медиків звернулися лише тоді, коли в сина не стало сил навіть попити води. Останні роки через хворобу до школи хлопець не ходив, був на домашньому навчанні - тож його різкого схуднення ніхто не бачив. Навіть сусіди у дворі з ним не перетиналися. Утім, про родину відгукуються добре.

В службі у справах дітей кажуть: додому хлопчика не повернуть. Батькам закидають злісне невиконання обов’язків. Їм загрожує 5 років позбавлення волі. Втім, в поліції кажуть – у таких випадках батьки найчастіше отримують умовний термін.

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Теги: Одеса, анорексії, народні методи, лікування
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Коментарі 1
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А що - 9 років ніхто не звертав увагу !!??? Родичі, сусіди, в школу мав би ходити !!? ЖАХ!!!
Бідна дитина!
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