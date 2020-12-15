На Волині «швидка», що прямувала на виклик, застрягла в ямі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
На Волині рятувальники витягли з ями карету швидкої медичної допомоги, що прямувала до пацієнта.
Виклик про подію надійшов 21 липня о 22:39, інформує Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Медики рухалися на виклик у село Великий Обзир і потрапили у піщану яму на дорозі Полиці-Піщане.
За допомогою пристрою «Лебідка» автомобіль швидкої допомоги витягнули на тверде дорожнє покриття.
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Виклик про подію надійшов 21 липня о 22:39, інформує Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Медики рухалися на виклик у село Великий Обзир і потрапили у піщану яму на дорозі Полиці-Піщане.
За допомогою пристрою «Лебідка» автомобіль швидкої допомоги витягнули на тверде дорожнє покриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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