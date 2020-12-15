На Волині «швидка», що прямувала на виклик, застрягла в ямі. ВІДЕО





Виклик про подію надійшов 21 липня о 22:39, інформує Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.



Медики рухалися на виклик у село Великий Обзир і потрапили у піщану яму на дорозі Полиці-Піщане.



За допомогою пристрою «Лебідка» автомобіль швидкої допомоги витягнули на тверде дорожнє покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники витягли з ями карету швидкої медичної допомоги, що прямувала до пацієнта.Виклик про подію надійшов 21 липня о 22:39, інформує Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.Медики рухалися на виклик у село Великий Обзир і потрапили у піщану яму на дорозі Полиці-Піщане.За допомогою пристрою «Лебідка» автомобіль швидкої допомоги витягнули на тверде дорожнє покриття.

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