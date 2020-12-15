вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «швидка», що прямувала на виклик, застрягла в ямі. ВІДЕО

На Волині «швидка», що прямувала на виклик, застрягла в ямі. ВІДЕО
На Волині рятувальники витягли з ями карету швидкої медичної допомоги, що прямувала до пацієнта.

Виклик про подію надійшов 21 липня о 22:39, інформує Камінь-Каширське РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

Медики рухалися на виклик у село Великий Обзир і потрапили у піщану яму на дорозі Полиці-Піщане.

За допомогою пристрою «Лебідка» автомобіль швидкої допомоги витягнули на тверде дорожнє покриття.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В аварії на Волині постраждав 13-річний скутерист
Сьогодні, 10:33
Князівни можуть все: 21-річна дівчина служить у волинській бригаді заступником командира бойової машини
Сьогодні, 10:30
На Волині «швидка», що прямувала на виклик, застрягла в ямі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
9 років лікував від «нечистого»: в Одесі батько довів власного сина до анорексії
Сьогодні, 09:57
На Волині чоловік до смерті побив 38-річного односельця
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої, застрягла на ґрунтовій дорозі. ВІДЕО На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої, застрягла на ґрунтовій дорозі. ВІДЕО
19 квітень, 12:38
Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала з виклику із хворим Волинські рятувальники витягнули із замету «швидку», яка їхала з виклику із хворим
11 лютий, 13:54
На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці На Волині «швидка», повертаючись від хворого, застрягла у багнюці
15 грудень, 2020, 09:28
На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО На Волині «швидка», яка везла хворого до лікарні, застрягла на ґрунтовій дорозі. ФОТО
23 листопад, 2020, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
Сьогодні, 11:07
 0
У місті на Волині молодик серед вулиці чіплявся до жінок, його затримали
Сьогодні, 11:01
 0
Відпочинок на вихідних у Мельниках на озері Пісочне: ціни та умови
Сьогодні, 10:50
 0
В аварії на Волині постраждав 13-річний скутерист
Сьогодні, 10:33
 0
Князівни можуть все: 21-річна дівчина служить у волинській бригаді заступником командира бойової машини
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8