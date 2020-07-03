У Торчині відкрили оновлений пункт екстреної медичної допомоги

У Торчині пункт екстреної медичної допомоги переїхав у нове приміщення. До цього бригада медиків тиснулася у невеличкій кімнаті в районній лікарні, а тепер має повноцінне приміщення для роботи.Про це повідомляє пресслужба Луцької районної ради.«Умови перебування бригади медиків не відповідали вимогам. Кімната, у якій доводилося працювати медпрацівникам, - площею 2 на 4… Тепер же вони мають повноцінну трьохкімнатну «квартиру» з усіма умовами для комфортної роботи», - розповів керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофГолова Луцької районної радиразом з народним депутатомпобували на «новосіллі» пункту екстреної медичної допомоги селища Торчин. Приїхали не з порожніми руками: нардеп подарував медикам мікрохвильову піч та вручив подяку фельдшеруза високий професіоналізм, самовіддане служіння справі, ініціативність, відповідальність та чуйне ставлення до людей.«Приємно бачити, що громада не є байдужою до потреб своїх мешканців, і відкриття повноцінного пункту екстреної допомоги є підтвердженням цього. Це реальний крок наближення медичних послуг до людей», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.«Я народився у Торчині і скільки себе пам’ятаю, то пункт медичної допомоги завжди був у районній лікарні. Мій покійний батько все життя працював шофером на швидкій. Ми зрозуміли, що у наш непростий час ми повинні забезпечити медикам комфортні умови для роботи, аби вчасно виїжджати на виклики мешканців. Для цього вже є новенький автомобіль і нове приміщення пункту екстреної медичної допомоги», - наголосив Торчинський селищний голова