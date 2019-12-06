В аварії на Волині постраждав 13-річний скутерист
Сьогодні, 10:33
У Старовижівському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю скутера та автомобіля. В аварії постраждав керманич двохколісного транспорту.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
21 липня близько 18 години на автодорозі біля села Брідки зіткнулися скутер та автомобіль. Внаслідок удару постраждав 13-річний скутерист. На місці пригоди працювали медики "швидкої".
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про автопригоду надійшов о 17:30. Внаслідок ДТП постраждав 13-річний підліток. Хлопця з множинними забоями та саднами госпіталізували у старовижівську лікарню.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
21 липня близько 18 години на автодорозі біля села Брідки зіткнулися скутер та автомобіль. Внаслідок удару постраждав 13-річний скутерист. На місці пригоди працювали медики "швидкої".
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про автопригоду надійшов о 17:30. Внаслідок ДТП постраждав 13-річний підліток. Хлопця з множинними забоями та саднами госпіталізували у старовижівську лікарню.
Фото - ілюстративне
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