В Україну повертається спека: синоптик назвала дату





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Наталка Діденко.



Так, за її словами, вже "в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору".



Завтра, 23-го липня, практично повсюди буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря - одна з найкомфортніших.



Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів.



У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів.

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