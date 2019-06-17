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В Україну повертається спека: синоптик назвала дату

В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
В Україну після нетривалого похолодання знову повертається спека.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталка Діденко.

Так, за її словами, вже "в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору".

Завтра, 23-го липня, практично повсюди буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря - одна з найкомфортніших.

Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів.

У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів.

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Теги: спека, синоптик, Україна
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