В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
Сьогодні, 11:07
В Україну після нетривалого похолодання знову повертається спека.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталка Діденко.
Так, за її словами, вже "в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору".
Завтра, 23-го липня, практично повсюди буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря - одна з найкомфортніших.
Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів.
У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала синоптик Наталка Діденко.
Так, за її словами, вже "в неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору".
Завтра, 23-го липня, практично повсюди буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах очікуються локальні дощі з грозами. Температура повітря - одна з найкомфортніших.
Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23+28 градусів.
У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24, +25 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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