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У місті на Волині молодик серед вулиці чіплявся до жінок, його затримали

У місті на Волині молодик серед вулиці чіплявся до жінок, його затримали
На Волині працівники поліції оперативно затримали особу, ймовірно, причетну до розпусних дій. Уже відомо про чотири факти чіпляння до жінок посеред білого дня.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що учора, 21 липня, до поліції звернулася 20-річна ковельчанка. Жінка повідомила, що у під’їзді до неї почав чіплятися невідомий: він притиснув її до стіни та хотів роздягнути. На щастя, потерпіла змогла вирватись з рук зловмисника й негайно повідомила про подію правоохоронців.

Завдяки оперативному зверненню на 102 та детальному опису розпусника, поліцейські за лічені години встановили особу зловмисника та транспортний засіб, на якому він пересувався. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Під час слідчих дій правоохоронці також з’ясували, що чоловік причетний до вчинення ще як мінімум трьох аналогічних вчинків, у тому числі, й на вулицях міста. З відповідними заявами до поліції звернулися потерпілі – мешканки Ковеля.

Нині тривають слідчі дії, зловмисника допитують. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри.


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Теги: Ковель, затримання
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