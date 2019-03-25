Тягову підстанцію для електропоїздів у Ковелі збудують за 100 мільйонів
Сьогодні, 11:36
“Львівська залізниця” оголосила тендер на будівництво тягової підстанції у Ковелі – орієнтовна вартість робіт 100 млн грн. Про це інформує Ukraine Rail Monitoring.
З пояснювальної записки відомо, що станція необхідна, адже наявна не витримує обсягів навантаження та не дозволяє подальшу електрифікацію ділянки Ковель – Ізов – Держкордон.
Торги запланували провести 10 серпня. З переможцем укладуть договір, який буде чинним до кінця 2022 року.
Нагадаємо, що у травні в Укрзалізниці заявили, що почали підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту модернізації євроколії від Ковеля до держкордону. Роботи з вибору економічно вигідних варіантів розвитку лінії, зокрема в контексті модернізації європейської колії (1435 мм), мають завершити за 9 місяців.
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З пояснювальної записки відомо, що станція необхідна, адже наявна не витримує обсягів навантаження та не дозволяє подальшу електрифікацію ділянки Ковель – Ізов – Держкордон.
Торги запланували провести 10 серпня. З переможцем укладуть договір, який буде чинним до кінця 2022 року.
Нагадаємо, що у травні в Укрзалізниці заявили, що почали підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту модернізації євроколії від Ковеля до держкордону. Роботи з вибору економічно вигідних варіантів розвитку лінії, зокрема в контексті модернізації європейської колії (1435 мм), мають завершити за 9 місяців.
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