Тягову підстанцію для електропоїздів у Ковелі збудують за 100 мільйонів





З пояснювальної записки відомо, що станція необхідна, адже наявна не витримує обсягів навантаження та не дозволяє подальшу електрифікацію ділянки Ковель – Ізов – Держкордон.



Торги запланували провести 10 серпня. З переможцем укладуть договір, який буде чинним до кінця 2022 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Львівська залізниця” оголосила тендер на будівництво тягової підстанції у Ковелі – орієнтовна вартість робіт 100 млн грн. Про це інформує Ukraine Rail Monitoring З пояснювальної записки відомо, що станція необхідна, адже наявна не витримує обсягів навантаження та не дозволяє подальшу електрифікацію ділянки Ковель – Ізов – Держкордон.Торги запланували провести 10 серпня. З переможцем укладуть договір, який буде чинним до кінця 2022 року. Нагадаємо , що у травні в Укрзалізниці заявили, що почали підготовку техніко-економічного обґрунтування проєкту модернізації євроколії від Ковеля до держкордону. Роботи з вибору економічно вигідних варіантів розвитку лінії, зокрема в контексті модернізації європейської колії (1435 мм), мають завершити за 9 місяців.

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