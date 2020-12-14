На дачному масиві у Ковелі злодій вирвав з рук жінки телефон та втік

Житель Турійщини пограбував на дачному масиві у Ковелі жінку.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Так, на днях до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 55-річної ковельчанки про пограбування. Як повідомила потерпіла, подія трапилась підвечір на одному із дачних масивів міста Ковеля. Зловмисник, підійшовши до підсобної споруди, забрав мобільний телефон жінки та зник у невідомому напрямку. Сума збитків становить 3 тисячі гривень.Провівши ряд заходів, оперативники встановили, що до вчинення грабежу причетний житель Турійщини. До слова, чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.Викрадену річ поліцейські вилучили та повернуть власниці.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.