На дачному масиві у Ковелі злодій вирвав з рук жінки телефон та втік
Сьогодні, 18:37
Житель Турійщини пограбував на дачному масиві у Ковелі жінку.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Так, на днях до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 55-річної ковельчанки про пограбування. Як повідомила потерпіла, подія трапилась підвечір на одному із дачних масивів міста Ковеля. Зловмисник, підійшовши до підсобної споруди, забрав мобільний телефон жінки та зник у невідомому напрямку. Сума збитків становить 3 тисячі гривень.
Провівши ряд заходів, оперативники встановили, що до вчинення грабежу причетний житель Турійщини. До слова, чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
Викрадену річ поліцейські вилучили та повернуть власниці.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Так, на днях до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 55-річної ковельчанки про пограбування. Як повідомила потерпіла, подія трапилась підвечір на одному із дачних масивів міста Ковеля. Зловмисник, підійшовши до підсобної споруди, забрав мобільний телефон жінки та зник у невідомому напрямку. Сума збитків становить 3 тисячі гривень.
Провівши ряд заходів, оперативники встановили, що до вчинення грабежу причетний житель Турійщини. До слова, чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
Викрадену річ поліцейські вилучили та повернуть власниці.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку оголосили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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