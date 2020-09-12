вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста

Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста
28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій 1033-й день народження. З цієї нагоди у місті запланували ряд святкових заходів, котрі зацікавлять жителів та гостей міста різної вікової категорії – це і спортивні змагання, і дискотеки, і ретровечірки, а також конкурси, розваги, ярмарки та, звісно ж, святковий концерт за участю відомих артистів.

Програму заходів опублікували на сайті мерії.

Як зазначають, хоча основні заходи до Дня міста відбуватимуться упродовж наступних вихідних, а саме 31 липня та 1 серпня, святкування міських іменин розпочнеться 28 липня зі святкового богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру Великому у парку «Слов’янський», котре розпочнеться о 12:00. Цього ж дня о 19:00 у парку відбудеться вечір духової музики.

29 липня об 11:00 у фойє КМЦ відбудеться круглий стіл «Володимир, яким ми його пам’ятаємо».

У п’ятницю, 30 липня з 11:00 у фойє культурно-мистецького центру проходитиме наукова конференція на тему: «Повернення місту історичної назви Володимир». Цього ж дня о 22:00 у парку «Слов’янський» відбудеться показ фільму просто неба «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке».

31 липня об 11:00 на спортивному майданчику біля НВК №3-ліцею відбудеться турнір з мініфутболу «Кубок Володимира». О 13:00 у парку «Слов’янський» розпочнуться змагання з армреслінгу на Кубок Володимира-Волинського. А о 15:00 на площі Героїв стартують спортивні змагання зі стрибків у висоту «Володимирські висоти».

О 18:00 біля культурно-мистецького центру розпочнеться свято вшанування ювілейних подружніх пар, опісля якої відбудеться ретродискотека у супроводі духових оркестрів. Цього ж дня передбачена розважальна програма для молоді, а саме «Укротека», котра відбудеться у парку «Слов’янський» о 21:00.

Святкові заходи 1 серпня розпочнуться о 9:00 з благодійного забігу, котрий організовує Володимир-Волинська птахофабрика у парку «Слов’янський». З 10:00 на майданчику біля культурно-мистецького центру наймолодших володимирчан розважатимуть конкурсами та забавами, тут же можна буде зробити яскравий аквагрим.

Об 11:00 у МЦФЗН «Спорт для всіх» відбудеться турнір з шахів. У цей же час біля КМЦ розпочнеться фестиваль з гри боча серед осіб із ураженнями опорно-рухового апарату.

Об 11:30 з площі Героїв стартує велопробіг у вишиванках. А вже о 12:00 у сквері біля історичного музею відбудеться урочисте відкриття традиційної виставки-ярмарку «Володимирський узвіз», котре розпочнеться прологом від народного аматорського театру-студії «Різнобарв’я».

Протягом концертної програми «Володимирського узвозу» у сквері історичного музею ім. О. Дверницького працюватиме намет Туристично-інформаційного центру біля якого проводитиметься збір охочих узяти участь у захоплюючих та небанальних екскурсіях рідним містом. О 15:00 від намету стартує екскурсія «Таємниці підземель Володимира» із науковою співробітницею ДІКЗ «Стародавній Володимир» Світланою Федосєєвою, о 17:00 науковий співробітник історичного музею Богдан Янович запропонує пройтись «Стежками древнього міста», а о 19:00 відбудеться «Романтична екскурсія містом» з директоркою ТІЦу Іриною Ковальчук.

Тим часом у парку «Слов’янський» з 17:00 працюватимуть фуд-корти в рамках фестивалю вуличної їжі, а о 19:00 на сцені парку розпочнеться головне і найбільш очікуване дійство – святковий концерт за участю відомих артистів та гуртів.

У концертній програмі передбачені виступи гурту Oznaka (м. Володимир-Волинський), ПРОТЕЇН (м. Ковель), гурту «Брати Станіслава» (м. Івано-Франківськ), співачки Адріани (м. Львів) та хедлайнеру концерту – гурту KALUSH (Київ).

Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День міста, Володимир, програма заходів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка в декреті навчилася в’язати дивовижні м'які іграшки. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського щодо держзради
Сьогодні, 17:56
Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста
Сьогодні, 17:40
Сказав, що поїхав до дівчини в Луцьк: із червня розшукують 22-річного хлопця з Тернопільщини
Сьогодні, 17:22
Проти колишнього служителя Феміди волинського суду, який їздив п'яним за кермом, закрили справу
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
Майстер-класи, дискотека під відкритим небом: як у Ковелі відзначатимуть День міста. ПРОГРАМА Майстер-класи, дискотека під відкритим небом: як у Ковелі відзначатимуть День міста. ПРОГРАМА
30 червень, 18:16
Повідомили, коли у Володимирі святкуватимуть День міста Повідомили, коли у Володимирі святкуватимуть День міста
23 червень, 17:50
Як Луцьк відзначав свою 935-ту річницю: перший день святкувань. ФОТОРЕПОРТАЖ Як Луцьк відзначав свою 935-ту річницю: перший день святкувань. ФОТОРЕПОРТАЖ
12 вересень, 2020, 20:23
Як у Луцьку святкуватимуть День міста: програма заходів на 12 –13 вересня Як у Луцьку святкуватимуть День міста: програма заходів на 12 –13 вересня
11 вересень, 2020, 20:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дачному масиві у Ковелі злодій вирвав з рук жінки телефон та втік
Сьогодні, 18:37
 0
Шахраї створили сайт-двійник ПриватБанку
Сьогодні, 18:14
 0
Волинянка в декреті навчилася в’язати дивовижні м'які іграшки. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського щодо держзради
Сьогодні, 17:56
 0
Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8