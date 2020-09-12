Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста
Сьогодні, 17:40
28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій 1033-й день народження. З цієї нагоди у місті запланували ряд святкових заходів, котрі зацікавлять жителів та гостей міста різної вікової категорії – це і спортивні змагання, і дискотеки, і ретровечірки, а також конкурси, розваги, ярмарки та, звісно ж, святковий концерт за участю відомих артистів.
Програму заходів опублікували на сайті мерії.
Як зазначають, хоча основні заходи до Дня міста відбуватимуться упродовж наступних вихідних, а саме 31 липня та 1 серпня, святкування міських іменин розпочнеться 28 липня зі святкового богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру Великому у парку «Слов’янський», котре розпочнеться о 12:00. Цього ж дня о 19:00 у парку відбудеться вечір духової музики.
29 липня об 11:00 у фойє КМЦ відбудеться круглий стіл «Володимир, яким ми його пам’ятаємо».
У п’ятницю, 30 липня з 11:00 у фойє культурно-мистецького центру проходитиме наукова конференція на тему: «Повернення місту історичної назви Володимир». Цього ж дня о 22:00 у парку «Слов’янський» відбудеться показ фільму просто неба «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке».
31 липня об 11:00 на спортивному майданчику біля НВК №3-ліцею відбудеться турнір з мініфутболу «Кубок Володимира». О 13:00 у парку «Слов’янський» розпочнуться змагання з армреслінгу на Кубок Володимира-Волинського. А о 15:00 на площі Героїв стартують спортивні змагання зі стрибків у висоту «Володимирські висоти».
О 18:00 біля культурно-мистецького центру розпочнеться свято вшанування ювілейних подружніх пар, опісля якої відбудеться ретродискотека у супроводі духових оркестрів. Цього ж дня передбачена розважальна програма для молоді, а саме «Укротека», котра відбудеться у парку «Слов’янський» о 21:00.
Святкові заходи 1 серпня розпочнуться о 9:00 з благодійного забігу, котрий організовує Володимир-Волинська птахофабрика у парку «Слов’янський». З 10:00 на майданчику біля культурно-мистецького центру наймолодших володимирчан розважатимуть конкурсами та забавами, тут же можна буде зробити яскравий аквагрим.
Об 11:00 у МЦФЗН «Спорт для всіх» відбудеться турнір з шахів. У цей же час біля КМЦ розпочнеться фестиваль з гри боча серед осіб із ураженнями опорно-рухового апарату.
Об 11:30 з площі Героїв стартує велопробіг у вишиванках. А вже о 12:00 у сквері біля історичного музею відбудеться урочисте відкриття традиційної виставки-ярмарку «Володимирський узвіз», котре розпочнеться прологом від народного аматорського театру-студії «Різнобарв’я».
Протягом концертної програми «Володимирського узвозу» у сквері історичного музею ім. О. Дверницького працюватиме намет Туристично-інформаційного центру біля якого проводитиметься збір охочих узяти участь у захоплюючих та небанальних екскурсіях рідним містом. О 15:00 від намету стартує екскурсія «Таємниці підземель Володимира» із науковою співробітницею ДІКЗ «Стародавній Володимир» Світланою Федосєєвою, о 17:00 науковий співробітник історичного музею Богдан Янович запропонує пройтись «Стежками древнього міста», а о 19:00 відбудеться «Романтична екскурсія містом» з директоркою ТІЦу Іриною Ковальчук.
Тим часом у парку «Слов’янський» з 17:00 працюватимуть фуд-корти в рамках фестивалю вуличної їжі, а о 19:00 на сцені парку розпочнеться головне і найбільш очікуване дійство – святковий концерт за участю відомих артистів та гуртів.
У концертній програмі передбачені виступи гурту Oznaka (м. Володимир-Волинський), ПРОТЕЇН (м. Ковель), гурту «Брати Станіслава» (м. Івано-Франківськ), співачки Адріани (м. Львів) та хедлайнеру концерту – гурту KALUSH (Київ).
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Програму заходів опублікували на сайті мерії.
Як зазначають, хоча основні заходи до Дня міста відбуватимуться упродовж наступних вихідних, а саме 31 липня та 1 серпня, святкування міських іменин розпочнеться 28 липня зі святкового богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру Великому у парку «Слов’янський», котре розпочнеться о 12:00. Цього ж дня о 19:00 у парку відбудеться вечір духової музики.
29 липня об 11:00 у фойє КМЦ відбудеться круглий стіл «Володимир, яким ми його пам’ятаємо».
У п’ятницю, 30 липня з 11:00 у фойє культурно-мистецького центру проходитиме наукова конференція на тему: «Повернення місту історичної назви Володимир». Цього ж дня о 22:00 у парку «Слов’янський» відбудеться показ фільму просто неба «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке».
31 липня об 11:00 на спортивному майданчику біля НВК №3-ліцею відбудеться турнір з мініфутболу «Кубок Володимира». О 13:00 у парку «Слов’янський» розпочнуться змагання з армреслінгу на Кубок Володимира-Волинського. А о 15:00 на площі Героїв стартують спортивні змагання зі стрибків у висоту «Володимирські висоти».
О 18:00 біля культурно-мистецького центру розпочнеться свято вшанування ювілейних подружніх пар, опісля якої відбудеться ретродискотека у супроводі духових оркестрів. Цього ж дня передбачена розважальна програма для молоді, а саме «Укротека», котра відбудеться у парку «Слов’янський» о 21:00.
Святкові заходи 1 серпня розпочнуться о 9:00 з благодійного забігу, котрий організовує Володимир-Волинська птахофабрика у парку «Слов’янський». З 10:00 на майданчику біля культурно-мистецького центру наймолодших володимирчан розважатимуть конкурсами та забавами, тут же можна буде зробити яскравий аквагрим.
Об 11:00 у МЦФЗН «Спорт для всіх» відбудеться турнір з шахів. У цей же час біля КМЦ розпочнеться фестиваль з гри боча серед осіб із ураженнями опорно-рухового апарату.
Об 11:30 з площі Героїв стартує велопробіг у вишиванках. А вже о 12:00 у сквері біля історичного музею відбудеться урочисте відкриття традиційної виставки-ярмарку «Володимирський узвіз», котре розпочнеться прологом від народного аматорського театру-студії «Різнобарв’я».
Протягом концертної програми «Володимирського узвозу» у сквері історичного музею ім. О. Дверницького працюватиме намет Туристично-інформаційного центру біля якого проводитиметься збір охочих узяти участь у захоплюючих та небанальних екскурсіях рідним містом. О 15:00 від намету стартує екскурсія «Таємниці підземель Володимира» із науковою співробітницею ДІКЗ «Стародавній Володимир» Світланою Федосєєвою, о 17:00 науковий співробітник історичного музею Богдан Янович запропонує пройтись «Стежками древнього міста», а о 19:00 відбудеться «Романтична екскурсія містом» з директоркою ТІЦу Іриною Ковальчук.
Тим часом у парку «Слов’янський» з 17:00 працюватимуть фуд-корти в рамках фестивалю вуличної їжі, а о 19:00 на сцені парку розпочнеться головне і найбільш очікуване дійство – святковий концерт за участю відомих артистів та гуртів.
У концертній програмі передбачені виступи гурту Oznaka (м. Володимир-Волинський), ПРОТЕЇН (м. Ковель), гурту «Брати Станіслава» (м. Івано-Франківськ), співачки Адріани (м. Львів) та хедлайнеру концерту – гурту KALUSH (Київ).
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