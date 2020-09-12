Ретровечірки, ярмарки, виступи відомих артистів: як у Володимирі відзначатимуть День міста

28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій 1033-й день народження. З цієї нагоди у місті запланували ряд святкових заходів, котрі зацікавлять жителів та гостей міста різної вікової категорії – це і спортивні змагання, і дискотеки, і ретровечірки, а також конкурси, розваги, ярмарки та, звісно ж, святковий концерт за участю відомих артистів.Програму заходів опублікували на сайті мерії.Як зазначають, хоча основні заходи до Дня міста відбуватимуться упродовж наступних вихідних, а саме 31 липня та 1 серпня, святкування міських іменин розпочнеться 28 липня зі святкового богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру Великому у парку «Слов’янський», котре розпочнеться о 12:00. Цього ж дня о 19:00 у парку відбудеться вечір духової музики.29 липня об 11:00 у фойє КМЦ відбудеться круглий стіл «Володимир, яким ми його пам’ятаємо».У п’ятницю, 30 липня з 11:00 у фойє культурно-мистецького центру проходитиме наукова конференція на тему: «Повернення місту історичної назви Володимир». Цього ж дня о 22:00 у парку «Слов’янський» відбудеться показ фільму просто неба «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке».31 липня об 11:00 на спортивному майданчику біля НВК №3-ліцею відбудеться турнір з мініфутболу «Кубок Володимира». О 13:00 у парку «Слов’янський» розпочнуться змагання з армреслінгу на Кубок Володимира-Волинського. А о 15:00 на площі Героїв стартують спортивні змагання зі стрибків у висоту «Володимирські висоти».О 18:00 біля культурно-мистецького центру розпочнеться свято вшанування ювілейних подружніх пар, опісля якої відбудеться ретродискотека у супроводі духових оркестрів. Цього ж дня передбачена розважальна програма для молоді, а саме «Укротека», котра відбудеться у парку «Слов’янський» о 21:00.Святкові заходи 1 серпня розпочнуться о 9:00 з благодійного забігу, котрий організовує Володимир-Волинська птахофабрика у парку «Слов’янський». З 10:00 на майданчику біля культурно-мистецького центру наймолодших володимирчан розважатимуть конкурсами та забавами, тут же можна буде зробити яскравий аквагрим.Об 11:00 у МЦФЗН «Спорт для всіх» відбудеться турнір з шахів. У цей же час біля КМЦ розпочнеться фестиваль з гри боча серед осіб із ураженнями опорно-рухового апарату.Об 11:30 з площі Героїв стартує велопробіг у вишиванках. А вже о 12:00 у сквері біля історичного музею відбудеться урочисте відкриття традиційної виставки-ярмарку «Володимирський узвіз», котре розпочнеться прологом від народного аматорського театру-студії «Різнобарв’я».Протягом концертної програми «Володимирського узвозу» у сквері історичного музею ім. О. Дверницького працюватиме намет Туристично-інформаційного центру біля якого проводитиметься збір охочих узяти участь у захоплюючих та небанальних екскурсіях рідним містом. О 15:00 від намету стартує екскурсія «Таємниці підземель Володимира» із науковою співробітницею ДІКЗ «Стародавній Володимир» Світланою Федосєєвою, о 17:00 науковий співробітник історичного музею Богдан Янович запропонує пройтись «Стежками древнього міста», а о 19:00 відбудеться «Романтична екскурсія містом» з директоркою ТІЦу Іриною Ковальчук.Тим часом у парку «Слов’янський» з 17:00 працюватимуть фуд-корти в рамках фестивалю вуличної їжі, а о 19:00 на сцені парку розпочнеться головне і найбільш очікуване дійство – святковий концерт за участю відомих артистів та гуртів.У концертній програмі передбачені виступи гурту Oznaka (м. Володимир-Волинський), ПРОТЕЇН (м. Ковель), гурту «Брати Станіслава» (м. Івано-Франківськ), співачки Адріани (м. Львів) та хедлайнеру концерту – гурту KALUSH (Київ).