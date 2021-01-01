Волинянка під час «зняття порчі» залишилася без золотої каблучки та ланцюжка

Днями до Ковельського районного управління поліції звернулась 68-річна ковельчанка та повідомила, що її ошукали.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Як з’ясувалося, подія трапилась на початку липня у місцевому парку. Спритниця, під приводом зняття порчі з жінки, заволоділа її золотою каблучкою. Через декілька днів вони знову зустрілися. Цього разу потерпіла після ритуалу «зняття порчі» залишилась без золотого ланцюжка з хрестиком.Сума збитків становить 15 500 гривень.Поліцейські, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, встановили зловмисницю: нею виявилась 29-річна жителька Володимир-Волинського району. Прикраси жінка встигла продати.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.