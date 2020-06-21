Через аварію на хімзаводі «РівнеАзот» у Луцьку перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ

Через розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти на заводі «РівнеАзот» у Луцьку взяли проби атмосферного повітря.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».З метою запобігання негативного впливу викидів продуктів згорання палива від автотранспорту ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України » проводить планові моніторингові спостереження за забруднювачами атмосферного повітря на 8 маршрутних постах міста Луцька та 6 постах в інших містах області.У зв’язку з аварією на ПАТ «Рівнеазот» 21.07.2021 провели дослідження проб атмосферного повітря на трьох маршрутних постах м. Луцька на визначення вмісту фенолу, формальдегіду, азоту діоксиду, сірчистого ангідриду, вуглецю оксиду та пилу.За результатами проведених досліджень встановлені такі концентрації: фенолу-0,005мг/м3, формальдегіду -0,012мг/м3, азоту діоксиду -0,19мг/м3, сірчистого ангідриду -менше 0,04мг/м3, вуглецю оксиду-3,9мг/м3 та пилу-0,32мг/м3.Встановлені концентрації досліджених забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимі.Нагадаємо, 20 липня о 16:55 на хімзаводі "РівнеАзот", внаслідок цього відбувся викид нітрозних газів. У МВС назвали попередню причину вибуху. Як повідомив глава МВС, попередньою причиною аварії на заводі "Рівнеазот" стала