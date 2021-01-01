У яких районах на Волині – найкращі показники вакцинації проти туберкульозу

Питання імунопрофілактики, особливо в час пандемії COVID-19, і надалі є одним з пріоритетних завдань системи громадського здоров’я. Особлива увага приділяється щепленню проти туберкульозу, котре виконується ще в пологовому будинку.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦПКХ МОЗ України».За словами міністра охорони здоров’яна сьогодні всі регіони повністю забезпечені вакциною БЦЖ, котра була відсутня на весні цього року. Тому, сімейні лікарі працюють з цими родинами та запрошують на щеплення, котрі не отримали БЦЖ в пологових будинках.За даними статистичної звітності про виконання профілактичних щеплень за 6 місяців 2021 року на Волині народилося 5022 дітей, з котрих щеплено проти туберкульозу 3197, що складає 63,7 %. Діти, котрі не отримали це щеплення в акушерських стаціонарах, вакциновані в закладах первинної ланки тільки на 9,2%.Найкращих показників охоплення щепленням проти туберкульозу досягнуто в Ківерцівському (60,6%), Рожищенському (49,6%), Старовижівському (48,6%), Ратнівському (48,4%), Володимир- Волинському районах.Наразі кількість вакцини БЦЖ повністю забезпечує потребу області у рутинному щепленні до наступного року.Першочерговим завданням для лікарів сімейної медицини є забезпечити вакцинацію дітей, котрі не були щеплені порти туберкульозу в пологовому стаціонарі на початку року та активно запрошувати на щеплення батьків з новонародженими дітьми.