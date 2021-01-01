вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі в одній фірмі виявили понад 100 нелегальних працівників з України

У Польщі в одній фірмі виявили понад 100 нелегальних працівників з України
Прикордонники виявили ще 118 українців, які нелегально працювали в Польщі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, нелегальних працівників виявили в одній з фірм на території Малопольського воєводства.

Полька брала на роботу іноземців, українців та грузинів, однак робила це з порушенням чинного трудового законодавства. Перевірка показала, що загалом на фірмі було працевлаштовано 208 іноземців, однак 118 громадян України та 5 громадян Грузії виконували роботу нелегально, в тому числі через те, що не мали актуальних дозволів.

У зв'язку з цим жінці загрожує чималий штраф, розмір якого визначить суд. Щодо нелегальних працівників, то 9-х українців затримали, бо їхні дані до всього іншого вже фігурували в базах прикордонників. Усім затриманим видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Проти інших розпочали провадження про дрібне правопорушення.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, нелегальні працівники, фірма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарі повідомили про стан 3-річної дівчинки, яку на Волині збив легковик
Сьогодні, 13:20
На Волині водій ВАЗ хотів за 2 тисячі гривень відкупитися від патрульних
Сьогодні, 13:12
У Польщі в одній фірмі виявили понад 100 нелегальних працівників з України
Сьогодні, 13:05
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Через аварію на хімзаводі «РівнеАзот» у Луцьку перевірили якість повітря. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
На будівництві у Польщі викрили українців, які працювали нелегально: їх депортують На будівництві у Польщі викрили українців, які працювали нелегально: їх депортують
24 травень, 12:10
У Польщі газова труба вбила українця У Польщі газова труба вбила українця
Сьогодні, 01:13
У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь
21 липень, 19:33
У Луцьку освятять копію ікони, написаної на Афоні У Луцьку освятять копію ікони, написаної на Афоні
21 липень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь увійшла до низки областей з найменшим відсотком вакцинованих
Сьогодні, 14:12
 0
Небезпека для здоров'я: що входить до складу домашнього молока на луцьких ринках. ЕКСПЕРИМЕНТ
Сьогодні, 13:50
 0
Ігор Поліщук пояснив, чому Луцьком знову поширюються неприємні запахи та чому тхне у певні години
Сьогодні, 13:40
 0
Лікарі повідомили про стан 3-річної дівчинки, яку на Волині збив легковик
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині водій ВАЗ хотів за 2 тисячі гривень відкупитися від патрульних
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8