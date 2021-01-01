У Польщі в одній фірмі виявили понад 100 нелегальних працівників з України





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Полька брала на роботу іноземців, українців та грузинів, однак робила це з порушенням чинного трудового законодавства. Перевірка показала, що загалом на фірмі було працевлаштовано 208 іноземців, однак 118 громадян України та 5 громадян Грузії виконували роботу нелегально, в тому числі через те, що не мали актуальних дозволів.



У зв'язку з цим жінці загрожує чималий штраф, розмір якого визначить суд. Щодо нелегальних працівників, то 9-х українців затримали, бо їхні дані до всього іншого вже фігурували в базах прикордонників. Усім затриманим видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Проти інших розпочали провадження про дрібне правопорушення.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники виявили ще 118 українців, які нелегально працювали в Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, нелегальних працівників виявили в одній з фірм на території Малопольського воєводства.Полька брала на роботу іноземців, українців та грузинів, однак робила це з порушенням чинного трудового законодавства. Перевірка показала, що загалом на фірмі було працевлаштовано 208 іноземців, однак 118 громадян України та 5 громадян Грузії виконували роботу нелегально, в тому числі через те, що не мали актуальних дозволів.У зв'язку з цим жінці загрожує чималий штраф, розмір якого визначить суд. Щодо нелегальних працівників, то 9-х українців затримали, бо їхні дані до всього іншого вже фігурували в базах прикордонників. Усім затриманим видали зобов'язання до виїзду з Польщі. Проти інших розпочали провадження про дрібне правопорушення.

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