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На Волині водій ВАЗ хотів за 2 тисячі гривень відкупитися від патрульних

На Волині водій ВАЗ хотів за 2 тисячі гривень відкупитися від патрульних
Працівники групи реагування патрульної поліції у Рожищах за порушення правил безпеки дорожнього руху - створення аварійної обстановки, зупинили автомобіль ВАЗ 2106. Порушник пропонував правоохорнцям 2000 гривень хабара, - інформують у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу 21 липня перебував 26-річний мешканець Луцького району. За уникнення притягнення до адміністративної відповідальності порушник надав правоохоронцям 2000 грн неправомірної вигоди.

На місце події поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка й зафіксувала факт дачі хабара, грошові кошти вилучили.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
На Волині водій ВАЗ хотів за 2 тисячі гривень відкупитися від патрульних


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Теги: хабар, патрульна поліція, Волинь, ВАЗ, порушник
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