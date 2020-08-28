На Волині водій ВАЗ хотів за 2 тисячі гривень відкупитися від патрульних
Сьогодні, 13:12
Працівники групи реагування патрульної поліції у Рожищах за порушення правил безпеки дорожнього руху - створення аварійної обстановки, зупинили автомобіль ВАЗ 2106. Порушник пропонував правоохорнцям 2000 гривень хабара, - інформують у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу 21 липня перебував 26-річний мешканець Луцького району. За уникнення притягнення до адміністративної відповідальності порушник надав правоохоронцям 2000 грн неправомірної вигоди.
На місце події поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка й зафіксувала факт дачі хабара, грошові кошти вилучили.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
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За кермом транспортного засобу 21 липня перебував 26-річний мешканець Луцького району. За уникнення притягнення до адміністративної відповідальності порушник надав правоохоронцям 2000 грн неправомірної вигоди.
На місце події поліцейські одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка й зафіксувала факт дачі хабара, грошові кошти вилучили.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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