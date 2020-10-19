Небезпека для здоров'я: що входить до складу домашнього молока на луцьких ринках. ЕКСПЕРИМЕНТ





Журналісти завітали на один із стихійних ринків Луцька. При температурі повітря 30 градусів, на ринку – жодного холодильника. Замість нього продавці молочних продуктів використовують власні методи – перед виїздом до Луцька молоко кладуть в морозильну камеру на 30 хвилин.



Продають його у пластикових пляшках. Де їх взяли – невідомо. Стандартами та нормативами тут не переймається ніхто, та й перевірок тут не проводять. Замість сертифікатів чи бодай якихось документів – чесне слово.



На Центральному ринку стихійно торгують молоком на вході. Втім фахівці ветсанлабораторії наголошують: молоко у пластикових тарах, навіть у межах ринку – незаконна торгівля. З обома зразками журналісти відправилися до Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, з них зробили три різні дослідження. Завідувачка відділу санітарно-ветеринарної експертизи Інна Вакульчук каже, що купувати будь-яку продукцію на стихійних ринка – небезпечно.



До слова, за такий аналіз півтора літра молока доведеться заплатити близько тисячі гривень. Спочатку дослідили фізичні та хімічні показники. У першому зразку показник соматичних клітин – на рівні 1500 при нормі 400. Цілком ймовірно, що молоко – від хворої корови.



“Соматичні клітини – це є показник, який характеризує не лише молоко, а й стан здоров’я тварини. Ми можемо підозрювати, що молоко придбане від тварини, в якої є запальні процеси у молочній залозі”, – пояснює Інна Вакульчук.



Вживати таке молоко вкрай небезпечно, хоч воно і свіже (це підтверджує аналіз на кислотність).



Інший зразок був розбавлений водою. Вживати його можна, попередньо прокип’ятивши, але фахівці ветсанлабораторії робити цього не радять.



Наголошують: купувати продукти на стихійних ринках вкрай небезпечно для здоров’я. І не важливо молоко це, яйця, домашній сир, м’ясо чи навіть овочі та фрукти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На стихійних ринках у Луцьку офіційно торгівля заборонена, але продавців не меншає, а прихильників натуральної продукції від бабусь – вдосталь. Чи справді безпечно купувати такий товар, та що насправді міститься у складі молочки, йдеться у сюжеті 12 каналу. Журналісти завітали на один із стихійних ринків Луцька. При температурі повітря 30 градусів, на ринку – жодного холодильника. Замість нього продавці молочних продуктів використовують власні методи – перед виїздом до Луцька молоко кладуть в морозильну камеру на 30 хвилин.Продають його у пластикових пляшках. Де їх взяли – невідомо. Стандартами та нормативами тут не переймається ніхто, та й перевірок тут не проводять. Замість сертифікатів чи бодай якихось документів – чесне слово.На Центральному ринку стихійно торгують молоком на вході. Втім фахівці ветсанлабораторії наголошують: молоко у пластикових тарах, навіть у межах ринку – незаконна торгівля. З обома зразками журналісти відправилися до Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, з них зробили три різні дослідження. Завідувачка відділу санітарно-ветеринарної експертизикаже, що купувати будь-яку продукцію на стихійних ринка – небезпечно.До слова, за такий аналіз півтора літра молока доведеться заплатити близько тисячі гривень. Спочатку дослідили фізичні та хімічні показники. У першому зразку показник соматичних клітин – на рівні 1500 при нормі 400. Цілком ймовірно, що молоко – від хворої корови.“Соматичні клітини – це є показник, який характеризує не лише молоко, а й стан здоров’я тварини. Ми можемо підозрювати, що молоко придбане від тварини, в якої є запальні процеси у молочній залозі”, – пояснює Інна Вакульчук.Вживати таке молоко вкрай небезпечно, хоч воно і свіже (це підтверджує аналіз на кислотність).Інший зразок був розбавлений водою. Вживати його можна, попередньо прокип’ятивши, але фахівці ветсанлабораторії робити цього не радять.Наголошують: купувати продукти на стихійних ринках вкрай небезпечно для здоров’я. І не важливо молоко це, яйця, домашній сир, м’ясо чи навіть овочі та фрукти.

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