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До Дня Незалежності у Луцьку встановлять гігантський прапор з підсвіткою. ФОТО

До Дня Незалежності у Луцьку встановлять гігантський прапор з підсвіткою. ФОТО
У Луцьку до 30-ї річниці Незалежності України встановлять величезний прапор неподалік будівлі Волинської ОДА на Київському майдані. Про це інформує ІА Конкурент.

На території біля будівлі вже завершилися підготовчі роботи – розрівняли землю та зацементували місце, де встановлять флагшток для найбільшого прапора.

Прапор у Луцьку буде висотою 50 метрів. Саме полотно матиме площу 10х12 метрів. Навколо об'єкту проведуть благоустрій території так, щоб лучани могли відпочивати поруч. Прапор підсвічуватиметься знизу.
До Дня Незалежності у Луцьку встановлять гігантський прапор з підсвіткою. ФОТО

Збудують об'єкт за гроші меценатів. Хто спонсоруватиме прапор – не розголошують.
До Дня Незалежності у Луцьку встановлять гігантський прапор з підсвіткою. ФОТО

До слова, аналогічні прапори встановлять і в інших обласних центрах України. Експертна організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в локальних ЗМІ проаналізувала, що мінімум у 17 областях збираються встановити найвищі прапори до Дня Незалежності. Загалом на такий проект можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.
До Дня Незалежності у Луцьку встановлять гігантський прапор з підсвіткою. ФОТО


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Теги: прапор, Луцьк, День Незалежності
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Коментарі 1
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