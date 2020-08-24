До Дня Незалежності у Луцьку встановлять гігантський прапор з підсвіткою. ФОТО





На території біля будівлі вже завершилися підготовчі роботи – розрівняли землю та зацементували місце, де встановлять флагшток для найбільшого прапора.



Прапор у Луцьку буде висотою 50 метрів. Саме полотно матиме площу 10х12 метрів. Навколо об'єкту проведуть благоустрій території так, щоб лучани могли відпочивати поруч. Прапор підсвічуватиметься знизу.



Збудують об'єкт за гроші меценатів. Хто спонсоруватиме прапор – не розголошують.



До слова, аналогічні прапори





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до 30-ї річниці Незалежності України встановлять величезний прапор неподалік будівлі Волинської ОДА на Київському майдані. Про це інформує ІА Конкурент. На території біля будівлі вже завершилися підготовчі роботи – розрівняли землю та зацементували місце, де встановлять флагшток для найбільшого прапора.Прапор у Луцьку буде висотою 50 метрів. Саме полотно матиме площу 10х12 метрів. Навколо об'єкту проведуть благоустрій території так, щоб лучани могли відпочивати поруч. Прапор підсвічуватиметься знизу.Збудують об'єкт за гроші меценатів. Хто спонсоруватиме прапор – не розголошують.До слова, аналогічні прапори встановлять і в інших обласних центрах України. Експертна організація StateWatch з посиланням на відповіді обласних державних адміністрацій, систему Prozorro та повідомлення в локальних ЗМІ проаналізувала, що мінімум у 17 областях збираються встановити найвищі прапори до Дня Незалежності. Загалом на такий проект можуть витратити 170,7 млн грн з державного та місцевих бюджетів.

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