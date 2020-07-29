Біля Луцького зоопарку ремонтують дорогу. ВІДЕО





Через значну ямковість і незадовільний стан дороги в Центральному парку імені Лесі Українки розпочали ремонтні роботи проїжджої частини.



Робітники працюють на ділянці від вулиці Глушець в сторону Луцького зоопарку.



Більше – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогу біля Луцького зоопарку почали ремонтувати сьогодні, 22 липня. Про це пише ІА Конкурент. Через значну ямковість і незадовільний стан дороги в Центральному парку імені Лесі Українки розпочали ремонтні роботи проїжджої частини.Робітники працюють на ділянці від вулиці Глушець в сторону Луцького зоопарку.Більше – у відео.

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