Біля Луцького зоопарку ремонтують дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 14:57
Дорогу біля Луцького зоопарку почали ремонтувати сьогодні, 22 липня. Про це пише ІА Конкурент.
Через значну ямковість і незадовільний стан дороги в Центральному парку імені Лесі Українки розпочали ремонтні роботи проїжджої частини.
Робітники працюють на ділянці від вулиці Глушець в сторону Луцького зоопарку.
Більше – у відео.
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Через значну ямковість і незадовільний стан дороги в Центральному парку імені Лесі Українки розпочали ремонтні роботи проїжджої частини.
Робітники працюють на ділянці від вулиці Глушець в сторону Луцького зоопарку.
Більше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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