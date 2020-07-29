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Біля Луцького зоопарку ремонтують дорогу. ВІДЕО

Біля Луцького зоопарку ремонтують дорогу. ВІДЕО
Дорогу біля Луцького зоопарку почали ремонтувати сьогодні, 22 липня. Про це пише ІА Конкурент.

Через значну ямковість і незадовільний стан дороги в Центральному парку імені Лесі Українки розпочали ремонтні роботи проїжджої частини.

Робітники працюють на ділянці від вулиці Глушець в сторону Луцького зоопарку.

Більше – у відео.


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Теги: Луцький зоопарк, дорога, ремонт, Луцьк, парк
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