На Одещині чоловік через помсту розкопав могилу
Сьогодні, 15:14
На Одещині на кладовищі в одному з міст Білгород-Дністровського району 38-річний чоловік розкопав свіжу могилу. У пресслужбі поліції області пояснили, що таким чином він хотів помститися покійному за колишні образи.
"В рамках досудового розслідування проведено низку експертиз та зібрано докази вини підозрюваного. Найближчим часом матеріали справи з обвинувальним актом будуть скеровані до суду, який прийме рішення щодо покарання правопорушника згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні поліції.
Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.
Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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"В рамках досудового розслідування проведено низку експертиз та зібрано докази вини підозрюваного. Найближчим часом матеріали справи з обвинувальним актом будуть скеровані до суду, який прийме рішення щодо покарання правопорушника згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні поліції.
Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.
Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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