На Одещині чоловік через помсту розкопав могилу

На Одещині на кладовищі в одному з міст Білгород-Дністровського району 38-річний чоловік розкопав свіжу могилу. У пресслужбі поліції області пояснили, що таким чином він хотів помститися покійному за колишні образи."В рамках досудового розслідування проведено низку експертиз та зібрано докази вини підозрюваного. Найближчим часом матеріали справи з обвинувальним актом будуть скеровані до суду, який прийме рішення щодо покарання правопорушника згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні поліції.Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.