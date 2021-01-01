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На Одещині чоловік через помсту розкопав могилу

На Одещині чоловік через помсту розкопав могилу
На Одещині на кладовищі в одному з міст Білгород-Дністровського району 38-річний чоловік розкопав свіжу могилу. У пресслужбі поліції області пояснили, що таким чином він хотів помститися покійному за колишні образи.

"В рамках досудового розслідування проведено низку експертиз та зібрано докази вини підозрюваного. Найближчим часом матеріали справи з обвинувальним актом будуть скеровані до суду, який прийме рішення щодо покарання правопорушника згідно з чинним законодавством", - сказано у повідомленні поліції.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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