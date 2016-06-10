Олика приймає туристів: чим вражає волинський куточок. ВІДЕО
Сьогодні, 19:19
Смт Олика у Ківерцівському районі вже готове приймати туристів. 21 липня сюди завітали понад пів сотні любителів історії. Усі вони рухались новим історико-культурним екомаршрутом «Волинський спадок», йдеться у сюжеті 12 каналу.
150 кілометрів історичних стежок пролягають через Волинь та Рівненщину. Зокрема, через Олику, Цумань, Клевань, Деражне, Білів та Пересопницю. У рамках нового історико-культурного екомаршруту «Волинський спадок» Олику досліджують пів сотні туристів. Чимало з них тут вперше.
В Олиці туристи мандрують замком Радзивілів, костелом Святої Трійці та сусіднім Петро-Павлівським. Не минають давнє польське кладовище, стародавні церкви Олики і гідрологічну пам’ятку “чубові джерела”.
Головна ідея маршруту: поєднати історичні пам’ятки з природними.
Серед учасників екскурсії не тільки ті, хто сьогодні відкриває для себе Олику, а й ті, хто стоптав тут не одну стежку. Історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко переконана: відкриття замку Радзивілів для туристів піде на користь і місцевим.
“Є чорні археологи, хтось руйнує, хтось смітить, то ось якраз ці маршрути, ця увага, оці екскурсії вони все-таки міняють в позитивне русло думку про Олицький замок. Я думаю, це тільки добре”, – каже вона.
Розпочати свій маршрут можна з будь-якої точки на карті. На кожній з туристичних локацій є путівники та вказівники, які допоможуть в орієнтуванні та інформуванні. Можна скористатися і мобільним застосунком. Подорожувати можна як автомобілем, так і велосипедами чи пішки.
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150 кілометрів історичних стежок пролягають через Волинь та Рівненщину. Зокрема, через Олику, Цумань, Клевань, Деражне, Білів та Пересопницю. У рамках нового історико-культурного екомаршруту «Волинський спадок» Олику досліджують пів сотні туристів. Чимало з них тут вперше.
В Олиці туристи мандрують замком Радзивілів, костелом Святої Трійці та сусіднім Петро-Павлівським. Не минають давнє польське кладовище, стародавні церкви Олики і гідрологічну пам’ятку “чубові джерела”.
Головна ідея маршруту: поєднати історичні пам’ятки з природними.
Серед учасників екскурсії не тільки ті, хто сьогодні відкриває для себе Олику, а й ті, хто стоптав тут не одну стежку. Історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко переконана: відкриття замку Радзивілів для туристів піде на користь і місцевим.
“Є чорні археологи, хтось руйнує, хтось смітить, то ось якраз ці маршрути, ця увага, оці екскурсії вони все-таки міняють в позитивне русло думку про Олицький замок. Я думаю, це тільки добре”, – каже вона.
Розпочати свій маршрут можна з будь-якої точки на карті. На кожній з туристичних локацій є путівники та вказівники, які допоможуть в орієнтуванні та інформуванні. Можна скористатися і мобільним застосунком. Подорожувати можна як автомобілем, так і велосипедами чи пішки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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