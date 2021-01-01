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Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту

Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту
Волинянина, який упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео, взяли під варту. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 44-річному жителю Ковеля, підозрюваному у неодноразовому розповсюдженні та зберіганні відеопродукції порнографічного характеру (ч.ч. 2,3 ст. 301 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що чоловік зберігав на різних носіях інформації, а також у телефоні, і упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і тепер він перебуває під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 КК України за повторне розповсюдження та зберігання предметів порнографічного характеру, вчинені щодо відеопродукції, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: волинянин, порно, суд, під вартою
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