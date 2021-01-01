Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту
Сьогодні, 15:32
Волинянина, який упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео, взяли під варту. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 44-річному жителю Ковеля, підозрюваному у неодноразовому розповсюдженні та зберіганні відеопродукції порнографічного характеру (ч.ч. 2,3 ст. 301 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство вважає, що чоловік зберігав на різних носіях інформації, а також у телефоні, і упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і тепер він перебуває під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 КК України за повторне розповсюдження та зберігання предметів порнографічного характеру, вчинені щодо відеопродукції, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 44-річному жителю Ковеля, підозрюваному у неодноразовому розповсюдженні та зберіганні відеопродукції порнографічного характеру (ч.ч. 2,3 ст. 301 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство вважає, що чоловік зберігав на різних носіях інформації, а також у телефоні, і упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і тепер він перебуває під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 КК України за повторне розповсюдження та зберігання предметів порнографічного характеру, вчинені щодо відеопродукції, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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