Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту





За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 44-річному жителю Ковеля, підозрюваному у неодноразовому розповсюдженні та зберіганні відеопродукції порнографічного характеру (ч.ч. 2,3 ст. 301 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Слідство вважає, що чоловік зберігав на різних носіях інформації, а також у телефоні, і упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео.



Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і тепер він перебуває під вартою.



Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 КК України за повторне розповсюдження та зберігання предметів порнографічного характеру, вчинені щодо відеопродукції, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео , взяли під варту. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.За наполегливої позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд обрав 44-річному жителю Ковеля, підозрюваному у неодноразовому розповсюдженні та зберіганні відеопродукції порнографічного характеру (ч.ч. 2,3 ст. 301 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідство вважає, що чоловік зберігав на різних носіях інформації, а також у телефоні, і упродовж серпня-вересня 2019 року поширював у соцмережах порнографічні відео.Йому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і тепер він перебуває під вартою.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 301 КК України за повторне розповсюдження та зберігання предметів порнографічного характеру, вчинені щодо відеопродукції, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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